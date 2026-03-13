長榮去年賺三股本 配息16元 考量地緣因素 將開發新興市場

長榮海運（2603）董事會昨（13）日通過2025年度財報及股利分配案，全年合併營收3,790.69億元，年減18.2%，稅後純益685.80億元，年減50.8%，每股稅後純益（EPS）31.68元，仍賺逾三個股本。

長榮董事會同時通過每股配發現金股利16元，配息率約50.51%，依昨日收盤價207.5元計算，現金殖利率達7.7%。

貨櫃三雄2025年獲利表現

此外，長榮考量長期市場變動需求，超前部署，昨日在證交所舉行重大訊息說明會，說明子公司長榮亞洲因應營運需要，擬向關係人Gaining Enterprise S.A.承租2.5萬只貨櫃，租賃期間七年，預估租約總金額為4,730.45萬美元（約新台幣15.12億元）。

根據市場分析，中東、紅海局勢多變導致航商持續繞行好望角，加上美國關稅政策影響，2026年全球海運市場供需吃緊，不過長榮公司考量年度獲利及全體股東利益，配合未來營運需求及資本支出規劃，經董事會決議將配發現金股利每股16元。

面對當前國際局勢，長榮指出，全球海運業面臨地緣政治不穩定性、貿易流向重組及國際減碳法規深化挑戰，未來在波動市場環境中，將積極開發新興市場，靈活調度航線配置，持續更新環保船隊，提升油耗表現以回應國際愈加重視的環保意識，保持長期營運穩健度與永續競爭韌性，為股東及社會創造長遠價值。

陽明近日也指出，中東局勢動盪，影響中東、紅海區域穩定並衝擊全球海運供應鏈穩定性，航商考量航行安全採取繞道措施，致使中東相關航線運力下降，對複雜航線轉運安排形成挑戰，加重港口作業壓力與碼頭擁堵風險，同時推升保險費用及燃油等營運成本。

萬海認為，若戰事拉長，恐引發印巴與亞洲港口回堵並壓縮運能，繞道成本及保險費率飆升，將導致市場推升海運運價；萬海密切監控航行安全並靈活調整航路，目前因應美伊衝突升高，已暫停中東航線等貨物訂艙，恢復時間視局勢另行通知。