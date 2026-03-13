長榮去年賺三股本 配息16元 考量地緣因素 將開發新興市場
長榮海運（2603）董事會昨（13）日通過2025年度財報及股利分配案，全年合併營收3,790.69億元，年減18.2%，稅後純益685.80億元，年減50.8%，每股稅後純益（EPS）31.68元，仍賺逾三個股本。
長榮董事會同時通過每股配發現金股利16元，配息率約50.51%，依昨日收盤價207.5元計算，現金殖利率達7.7%。
此外，長榮考量長期市場變動需求，超前部署，昨日在證交所舉行重大訊息說明會，說明子公司長榮亞洲因應營運需要，擬向關係人Gaining Enterprise S.A.承租2.5萬只貨櫃，租賃期間七年，預估租約總金額為4,730.45萬美元（約新台幣15.12億元）。
根據市場分析，中東、紅海局勢多變導致航商持續繞行好望角，加上美國關稅政策影響，2026年全球海運市場供需吃緊，不過長榮公司考量年度獲利及全體股東利益，配合未來營運需求及資本支出規劃，經董事會決議將配發現金股利每股16元。
面對當前國際局勢，長榮指出，全球海運業面臨地緣政治不穩定性、貿易流向重組及國際減碳法規深化挑戰，未來在波動市場環境中，將積極開發新興市場，靈活調度航線配置，持續更新環保船隊，提升油耗表現以回應國際愈加重視的環保意識，保持長期營運穩健度與永續競爭韌性，為股東及社會創造長遠價值。
陽明近日也指出，中東局勢動盪，影響中東、紅海區域穩定並衝擊全球海運供應鏈穩定性，航商考量航行安全採取繞道措施，致使中東相關航線運力下降，對複雜航線轉運安排形成挑戰，加重港口作業壓力與碼頭擁堵風險，同時推升保險費用及燃油等營運成本。
萬海認為，若戰事拉長，恐引發印巴與亞洲港口回堵並壓縮運能，繞道成本及保險費率飆升，將導致市場推升海運運價；萬海密切監控航行安全並靈活調整航路，目前因應美伊衝突升高，已暫停中東航線等貨物訂艙，恢復時間視局勢另行通知。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。