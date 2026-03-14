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百元火鍋指標店 要漲價了
撐不住成本壓力，平價小火鍋也漲價了。台灣百元小火鍋指標品牌三媽臭臭鍋昨（13）日傳出，將自4月1日起全品項鍋物調漲20元，最便宜的大腸臭臭鍋由150元漲至170元，部分鍋物更首度站上200元關卡。隨著平價火鍋價格帶全面上移，曾經象徵庶民消費的「百元小火鍋」時代，恐怕正逐漸走入歷史。
今年以來，多家平價連鎖餐飲品牌陸續調整售價，以因應營運成本上升壓力。三商巧福日前已調整多項主力餐點價格，包括原汁牛肉麵、牛肉壽喜飯、汕頭牛肉麵、原汁牛筋麵及清燉牛肉麵等品項，售價由原本約175元區間上調至約185元，平均調幅約5.7%。連鎖滷肉飯品牌鬍鬚張也已調整48項產品價格。
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