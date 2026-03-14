餐飲業賺飽 掀「發紅包」熱潮 王品豪發1,500萬元 藏壽司500萬元犒賞員工

國內餐飲業今年受惠春節聚餐熱潮，帶動連鎖餐飲業績衝高，多家業者除繳出亮眼成績單，也掀起一波「發紅包」熱潮。餐飲龍頭王品（2727）董事長陳正輝昨（13）日宣布，將加發1,500萬元特別獎金，與近萬名員工共享營運成果。

亞洲藏壽司也宣布加發特別獎金，每位正職員工有3,000元到1萬元不等獎金，大手筆發出500萬紅包。漢來美食近日發放的績效獎金也較往年增加0.4個月。

餐飲業指出，一線門市原本即設有績效獎金制度，春節檔期因來客數與營收攀升，績效獎金通常相對可觀。今年多家業者在既有績效獎金之外，再加碼發放特別獎金，讓第一線員工在春節旺季期間「領到兩筆獎金」，凸顯今年春節餐飲市場業績表現熱絡。

王品日前公告2月自結合併營收23.4億元，前二月合併營收45.2億元，雙雙刷新集團歷史新高。農曆春節期間業績表現強勁，初一到初四連續四天單日營收破億元。陳正輝在給員工內部信中表示，春節期間同仁堅守崗位，帶動集團今年營收創高。王品此次特別獎金涵蓋正職與計時員工，初估約有9,800人可領到獎金。

亞洲藏壽司也宣布，發放特別獎金犒賞員工春節期間的辛勞。董事長兼總經理藪內薰表示，每位正職員工可領3,000元至1萬元不等獎金，總計發出約500萬元紅包。公司先前公告，2月營收5.4億元、年增30.2%，創歷史新高，累計前二月營收10.2億元、年增13%。藏壽司指出，受惠國內旅遊與聚餐需求升溫，加上IP「蠟筆小新」聯名活動帶動人氣，以及多元行銷策略奏效，帶動2月來客數與客單價同步提升。

漢來美食表示，公司每年皆發放績效獎金，且一年可領兩次。在營運表現帶動下，近日發放的績效獎金水準同步提升，最高營利單位員工每人可領1.9個月，較往年增加0.4個月。