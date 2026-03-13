台中打造安心租屋城市 地政局攜手租賃住宅公會簽署MOU

台中市持續展現城市活力與人口成長動能，租屋需求也日益增加。為促進租賃住宅市場健全發展，打造更安全、透明且友善的租屋環境，台中市政府地政局與台中市租賃住宅服務商業同業公會，13日正式簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」，共同打造安心租屋城市。

簽署儀式由地政局長曾國鈞與公會理事長張玉玲共同主持，現場並有內政部地政司科長廖慶安、國家住都中心副執行長林純綺及中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長劉貞君等人到場見證，象徵政府與產業攜手打造更完善租屋市場的重要里程碑。

曾國鈞表示，台中是全台人口成長最快速的城市之一，城市發展帶動居住需求，租屋市場也日益蓬勃。市府希望透過與租賃住宅服務產業的合作，建立更健全的制度與服務網絡，保障房東與租客雙方權益，讓市民「租得安心、住得放心」，租屋不只是市場交易，更是一個安心、穩定的居住選擇。

張玉玲指出，租賃住宅服務業是房東與房客之間的重要橋梁，公會長期致力於推動租賃產業專業化與合法化。此次與地政局合作，未來將在弱勢族群居住支持、租屋法律諮詢服務、租賃住宅管理制度推動，以及產業合法化輔導等面向展開合作，透過政府與產業共同努力，建立更完善的租屋安全網。

合作內容也包括協助弱勢族群連結社會福利資源、提供租屋法律諮詢與消費爭議協助，以及推動租賃住宅服務業者合法經營與專業培訓。透過制度化與專業化的推動，讓台中租屋市場更加透明、健康。

台中市近年以「宜居城市」形象吸引人口持續移入，租屋市場需求穩定成長。此次簽署合作意向書，不僅展現市府推動居住正義的決心，也體現產業對於社會責任的承擔。未來雙方將持續深化合作，讓台中成為一座更安心、更有溫度、更具活力的居住城市。

台中市地政局長曾國鈞(右2)與台中市租賃住宅公會理事長張玉玲(中)等人簽署合作意向書。記者宋健生／攝影