台中打造安心租屋城市 地政局攜手租賃住宅公會簽署MOU

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
台中市地政局與租賃住宅公會，13日簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」。記者宋健生／攝影
台中市地政局與租賃住宅公會，13日簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」。記者宋健生／攝影

台中市持續展現城市活力與人口成長動能，租屋需求也日益增加。為促進租賃住宅市場健全發展，打造更安全、透明且友善的租屋環境，台中市政府地政局與台中市租賃住宅服務商業同業公會，13日正式簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」，共同打造安心租屋城市。

簽署儀式由地政局長曾國鈞與公會理事長張玉玲共同主持，現場並有內政部地政司科長廖慶安、國家住都中心副執行長林純綺及中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長劉貞君等人到場見證，象徵政府與產業攜手打造更完善租屋市場的重要里程碑。

曾國鈞表示，台中是全台人口成長最快速的城市之一，城市發展帶動居住需求，租屋市場也日益蓬勃。市府希望透過與租賃住宅服務產業的合作，建立更健全的制度與服務網絡，保障房東與租客雙方權益，讓市民「租得安心、住得放心」，租屋不只是市場交易，更是一個安心、穩定的居住選擇。

張玉玲指出，租賃住宅服務業是房東與房客之間的重要橋梁，公會長期致力於推動租賃產業專業化與合法化。此次與地政局合作，未來將在弱勢族群居住支持、租屋法律諮詢服務、租賃住宅管理制度推動，以及產業合法化輔導等面向展開合作，透過政府與產業共同努力，建立更完善的租屋安全網。

合作內容也包括協助弱勢族群連結社會福利資源、提供租屋法律諮詢與消費爭議協助，以及推動租賃住宅服務業者合法經營與專業培訓。透過制度化與專業化的推動，讓台中租屋市場更加透明、健康。

台中市近年以「宜居城市」形象吸引人口持續移入，租屋市場需求穩定成長。此次簽署合作意向書，不僅展現市府推動居住正義的決心，也體現產業對於社會責任的承擔。未來雙方將持續深化合作，讓台中成為一座更安心、更有溫度、更具活力的居住城市。

台中市地政局長曾國鈞(右2)與台中市租賃住宅公會理事長張玉玲(中)等人簽署合作意向書。記者宋健生／攝影
台中市地政局長曾國鈞(右2)與台中市租賃住宅公會理事長張玉玲(中)等人簽署合作意向書。記者宋健生／攝影

台中市地政局攜手租賃住宅公會，共同打造台中安心租屋城市。記者宋健生／攝影
台中市地政局攜手租賃住宅公會，共同打造台中安心租屋城市。記者宋健生／攝影

台中 租屋 台中市

相關新聞

三商家購取得OK超商股權 公平會審查通過

三商家購（2945）董事會決議通過取得來來超商股份有限公司100%股權及相關智慧財產權之買賣契約，並依法向主管機關提出事業結合申報。三商家購表示，本案事業結合申報已獲公平交易委員會審查通過，公平會並依法縮短審查期間，公司得依申報內容進行結合，後續將依相關法令規定及程序辦理交割與過戶等事宜。

百元小火鍋回不去了！三媽臭臭鍋4月起全面漲20元 一鍋衝上200元

撐不住成本壓力，平價小火鍋也漲價了。台灣百元小火鍋指標品牌三媽臭臭鍋宣布，自4月1日起全品項鍋物調漲20元，最便宜的大腸臭臭鍋由150元漲至170元，部分鍋物更首度站上200元關卡。隨著平價火鍋價格帶全面上移，曾經象徵庶民消費的「百元小火鍋」時代，恐怕正逐漸走入歷史。

荷莫茲海峽局勢升溫 航港局：暫無缺艙缺櫃、運價仍平穩

交通部航港局13日召開「國際海運平穩小組會議」，針對伊朗封鎖荷莫茲海峽後對國際海運可能造成的影響進行討論。航港局表示，經盤點目前國內航商營運狀況，尚未出現缺艙缺櫃情形，運價也仍維持平穩，未見大幅上漲。不過為因應局勢變化，航港局已在官網設置「海運運輸平穩專區」，提供相關資訊與服務，協助業者掌握運輸狀況。

長榮海運預計承租25,000只貨櫃

長榮（2603）海運13日在證交所舉行重大訊息說明記者會，子公司長榮亞洲因應營運需要，擬向關係人Gaining Enterprise S.A.預計承租25,000只貨櫃，租賃期間7年，預估租約總金額為4,730萬4,500美元。該案業經長榮亞洲董事會決議通過。

連鎖暨加盟協會：台灣消費力仍在 今年服務業景氣審慎樂觀

台灣連鎖暨加盟協會13日舉辦「流通經營者聯誼餐會新春團拜」，理事長蔡德忠表示，雖然今年仍面臨電費漲、原物料價格與缺工等不確定因素，但在股市創新高帶動效應下，整體消費動能仍可望維持，對今年零售與服務業景氣「樂觀以待」。

美伊戰爭開打 SCFI運價連三漲、四大航線上漲逾一成

美伊戰爭開打，運價指數連三漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於13日出爐，指數上漲211.16點至1,710.35點，周漲幅14.17%，四大航線都上漲逾一成。

