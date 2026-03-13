2026純白浪潮染上賽博霓虹！中衛 Simply White 推年度款

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
Pantone 2026年度色「雪舞白」像是宣告了潔淨與回歸本質的浪潮正式展開。今年CSD中衛口罩再度以敏銳的美學觀察，在純白畫布之上注入跨世代能量，即日起推出2026年度限定耳繩色-「賽博靛」與「電感橘」，讓極簡設計與未來語彙正式接軌。

長期走在色彩趨勢前端的中衛口罩，自2022年推出指標性的「SIMPLY WHITE」系列以來，時常以經典純白為基底，搭配限定色的耳繩設計，持續定義當代防護美學。

面對AI科技與人類生活深度融合，理性與感性不再對立，而是並存。CSD中衛行銷經理周令怡表示：「中衛觀察到社會情緒正在轉變，人們一方面追求理性純粹，一方面也渴望釋放自我。因此，中衛選擇在最純粹的白色基底上，透過耳繩工藝編織出具『數位律動感』的色彩，讓設計在安靜中產生張力。」本季兩款限定色，精準捕捉未來流行趨勢。

賽博靛：藍、紫雙色交織而成，靈感取自賽博龐克(Cyberpunk)世界中的迷幻光影，是融合復古靈魂與現代技術的新未來，強烈且深邃。

電感橘：粉、黃兩色交疊，形成極具能量的電光橘調，宛如遊戲世界中跳動的光束，同時賦予強烈活力感的純真熱情。

「SIMPLY WHITE」2026年度限定款每盒30 片入，內含「賽博靛」與「電感橘」耳繩設計各15片，讓消費者根據心情與日常穿搭靈活切換。全系列推出成人平面、成人立體3D、成人立體3Dv等三種款式，即日起於各大電商與實體通路正式開賣。

迎接3月14日白色情人節到來，中衛口罩同步推出「SIMPLY WHITE年度限定禮盒」，禮盒內含2026年度限定色3Dv款口罩，並特別搭配特調的木質花調香氛蠟燭與體香膏，將視覺留白延伸至嗅覺的療癒。今(13)日起至CSD中衛官方粉絲專頁指定貼文留言，即有機會獲得限量禮盒。

