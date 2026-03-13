雲豹能源2025年營收74.69億元創新高 擬每股配息2元

受惠於儲能工程與綠電交易需求持續成長，帶動整體營運動能顯著提升，雲豹能源2025年度合併營收74.69億元，年增96.9%，創歷史新高；全年營業利益也比前年同期大幅成長2.7億元，凸顯核心能源事業強勁的獲利動能。董事會決議通過盈餘分配案，今年擬配發每股現金股利2元，展現公司穩健財務體質與持續回饋股東的經營承諾。

雲豹能源近年以儲能工程與綠電售電為雙引擎，帶動營運快速成長。2025年儲能工程營收約29.4億元，占比39%，年成長234%；售電事業營收約23.8億元，占比32%，年成長115%。此外，維運、水處理及其他業務亦穩定挹注，帶動整體營運持續擴張。

雲豹能源總經理趙書閔表示，2025年營業利益大幅成長，主要來自核心能源事業穩定推進；但受到轉投資評價損益影響，全年帳面純益表現承壓，不過相關評價項目並不影響營運現金流。

趙書閔進一步說明，因本業維持獲利、財務體質穩健，公司仍維持穩定配息政策，以每股2元現金股利回饋股東，同時對今年營運展望保持審慎樂觀，隨各項事業體動能持續擴大與海外布局逐步開花結果，2026年整體營運成長可期。

雲豹能源旗下兩大核心事業——天能綠電與台普威能源亦持續推進資本市場計畫，預計今年第二季分別朝上櫃與興櫃方向發展，進一步強化集團整體資本結構與成長動能。

綠電事業方面，天能綠電2025年綠電轉供量達近4.2億度，穩居國內民營售電業龍頭地位。結合母公司多元能源布局與資源整合優勢，持續協助企業客戶推動綠電採用與低碳轉型，鞏固公司在綠電交易與能源服務市場的領先地位。

儲能事業方面，台普威能源在台灣累積多項指標性儲能案場實績，國內建置與系統整合容量達370MW（百萬瓦）／886MWh（百萬瓦小時），為目前國內建置規模領先的儲能系統整合商之一。近年也成功將經驗延伸至日本市場，多項專案已於2025年下半年完成建置並陸續併網，預計至2027年日本儲能建置與開發規模將達262MW，持續拓展海外儲能布局。

展望未來，雲豹能源將持續深化光電、儲能與綠電交易等核心能源事業，同時推動循環經濟與低碳技術應用，並規劃以太陽光電結合低碳技術推動海外布局，目標至2030年累計海外開發規模達700MW，持續擴大低碳能源事業版圖，強化集團在亞洲能源轉型浪潮中的競爭力。