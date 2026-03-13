荷莫茲海峽局勢升溫 航港局：暫無缺艙缺櫃、運價仍平穩

交通部航港局13日召開「國際海運平穩小組會議」，針對伊朗封鎖荷莫茲海峽後對國際海運可能造成的影響進行討論。航港局表示，經盤點目前國內航商營運狀況，尚未出現缺艙缺櫃情形，運價也仍維持平穩，未見大幅上漲。不過為因應局勢變化，航港局已在官網設置「海運運輸平穩專區」，提供相關資訊與服務，協助業者掌握運輸狀況。

航港局長葉協隆表示，經盤點國內主要航商目前營運情況，出口貨運並未出現缺艙或缺櫃現象，顯示整體海運貨櫃運作仍維持正常。雖然中東戰事導致荷莫茲海峽出現封鎖狀況，但目前各航商營運大致正常。

葉協隆指出，由於荷莫茲海峽封鎖，部分原本行經附近海域的貨輪目前暫時停泊等待。不過航商已啟動緊急應變措施，多數航商改為停靠周邊較安全港口，並透過陸運方式協助貨物轉運，以降低對運輸時程的影響。

在運價方面，葉協隆表示，根據目前國際航運市場運價觀察，尚未出現大幅上漲情形，整體運價仍維持相對穩定。不過後續仍將持續關注國際情勢變化，並視情況滾動召開國際海運平穩小組會議，隨時掌握海運市場動態。

此外，葉協隆也指出，航港局已在官網設置「海運運輸平穩專區」，該專區最初是在疫情期間為協助出口商因應缺艙缺櫃問題而建立，目前仍持續提供相關資訊服務。內容包括貨輪加船加艙資訊、各航線艙位情況、運價趨勢、國際港口物流狀況，以及貨櫃取得情形等。

航港局表示，出口商可透過專區掌握最新海運運輸資訊，如有相關需求也可上網登記，以利航港局與航商協助媒合與調度，確保海運運輸維持穩定運作。