快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽局勢升溫 航港局：暫無缺艙缺櫃、運價仍平穩

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
航港局表示，經盤點目前國內航商營運狀況，尚未出現缺艙缺櫃情形，運價也仍維持平穩。（本報系資料庫）
航港局表示，經盤點目前國內航商營運狀況，尚未出現缺艙缺櫃情形，運價也仍維持平穩。（本報系資料庫）

交通部航港局13日召開「國際海運平穩小組會議」，針對伊朗封鎖荷莫茲海峽後對國際海運可能造成的影響進行討論。航港局表示，經盤點目前國內航商營運狀況，尚未出現缺艙缺櫃情形，運價也仍維持平穩，未見大幅上漲。不過為因應局勢變化，航港局已在官網設置「海運運輸平穩專區」，提供相關資訊與服務，協助業者掌握運輸狀況。

航港局長葉協隆表示，經盤點國內主要航商目前營運情況，出口貨運並未出現缺艙或缺櫃現象，顯示整體海運貨櫃運作仍維持正常。雖然中東戰事導致荷莫茲海峽出現封鎖狀況，但目前各航商營運大致正常。

葉協隆指出，由於荷莫茲海峽封鎖，部分原本行經附近海域的貨輪目前暫時停泊等待。不過航商已啟動緊急應變措施，多數航商改為停靠周邊較安全港口，並透過陸運方式協助貨物轉運，以降低對運輸時程的影響。

在運價方面，葉協隆表示，根據目前國際航運市場運價觀察，尚未出現大幅上漲情形，整體運價仍維持相對穩定。不過後續仍將持續關注國際情勢變化，並視情況滾動召開國際海運平穩小組會議，隨時掌握海運市場動態。

此外，葉協隆也指出，航港局已在官網設置「海運運輸平穩專區」，該專區最初是在疫情期間為協助出口商因應缺艙缺櫃問題而建立，目前仍持續提供相關資訊服務。內容包括貨輪加船加艙資訊、各航線艙位情況、運價趨勢、國際港口物流狀況，以及貨櫃取得情形等。

航港局表示，出口商可透過專區掌握最新海運運輸資訊，如有相關需求也可上網登記，以利航港局與航商協助媒合與調度，確保海運運輸維持穩定運作。

運價 荷莫茲海峽 航港局

延伸閱讀

聚陽董事長看美伊衝突升溫 品牌下單轉趨審慎、長單轉短單

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

海運受阻 美伊若久戰 恐現能源危機

中東戰火釀航運危機！專家憂全球供應鏈斷

相關新聞

三商家購取得OK超商股權 公平會審查通過

三商家購（2945）董事會決議通過取得來來超商股份有限公司100%股權及相關智慧財產權之買賣契約，並依法向主管機關提出事業結合申報。三商家購表示，本案事業結合申報已獲公平交易委員會審查通過，公平會並依法縮短審查期間，公司得依申報內容進行結合，後續將依相關法令規定及程序辦理交割與過戶等事宜。

百元小火鍋回不去了！三媽臭臭鍋4月起全面漲20元 一鍋衝上200元

撐不住成本壓力，平價小火鍋也漲價了。台灣百元小火鍋指標品牌三媽臭臭鍋宣布，自4月1日起全品項鍋物調漲20元，最便宜的大腸臭臭鍋由150元漲至170元，部分鍋物更首度站上200元關卡。隨著平價火鍋價格帶全面上移，曾經象徵庶民消費的「百元小火鍋」時代，恐怕正逐漸走入歷史。

荷莫茲海峽局勢升溫 航港局：暫無缺艙缺櫃、運價仍平穩

交通部航港局13日召開「國際海運平穩小組會議」，針對伊朗封鎖荷莫茲海峽後對國際海運可能造成的影響進行討論。航港局表示，經盤點目前國內航商營運狀況，尚未出現缺艙缺櫃情形，運價也仍維持平穩，未見大幅上漲。不過為因應局勢變化，航港局已在官網設置「海運運輸平穩專區」，提供相關資訊與服務，協助業者掌握運輸狀況。

長榮海運預計承租25,000只貨櫃

長榮（2603）海運13日在證交所舉行重大訊息說明記者會，子公司長榮亞洲因應營運需要，擬向關係人Gaining Enterprise S.A.預計承租25,000只貨櫃，租賃期間7年，預估租約總金額為4,730萬4,500美元。該案業經長榮亞洲董事會決議通過。

連鎖暨加盟協會：台灣消費力仍在 今年服務業景氣審慎樂觀

台灣連鎖暨加盟協會13日舉辦「流通經營者聯誼餐會新春團拜」，理事長蔡德忠表示，雖然今年仍面臨電費漲、原物料價格與缺工等不確定因素，但在股市創新高帶動效應下，整體消費動能仍可望維持，對今年零售與服務業景氣「樂觀以待」。

美伊戰爭開打 SCFI運價連三漲、四大航線上漲逾一成

美伊戰爭開打，運價指數連三漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於13日出爐，指數上漲211.16點至1,710.35點，周漲幅14.17%，四大航線都上漲逾一成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。