長榮海運預計承租25,000只貨櫃
長榮（2603）海運13日在證交所舉行重大訊息說明記者會，子公司長榮亞洲因應營運需要，擬向關係人Gaining Enterprise S.A.預計承租25,000只貨櫃，租賃期間7年，預估租約總金額為4,730萬4,500美元。該案業經長榮亞洲董事會決議通過。
長榮國際儲運指出，Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd. (長榮海運(亞洲)有限公司)因營運需要，有意向本公司之子公司Gaining Enterprise S.A.(立盛企業)承租貨櫃，經整體評估後，立盛企業董事會決議通過出租貨櫃予該公司，以獲取櫃租收入。
立盛企業本次預計出租25,000只貨櫃，租期為7年，預估租約總金額為USD47,304,500。
