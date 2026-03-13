連鎖暨加盟協會：台灣消費力仍在 今年服務業景氣審慎樂觀

台灣連鎖暨加盟協會13日舉辦「流通經營者聯誼餐會新春團拜」，理事長蔡德忠表示，雖然今年仍面臨電費漲、原物料價格與缺工等不確定因素，但在股市創新高帶動效應下，整體消費動能仍可望維持，對今年零售與服務業景氣「樂觀以待」。

蔡德忠指出，近期地緣政治情勢仍充滿變數，市場也開始擔心未來電力、水利等基礎成本上漲，供應商普遍「挫咧等」，預期未來價格可能調整，若電價或其他原物料持續波動，對產業成本勢必帶來壓力。不過若排除這些不確定因素，台灣整體消費實力仍在，「台灣有錢人很多，還是有生意可以做」。

蔡德忠認為，台灣整體經濟仍維持成長動能，服務業不至於出現大幅衰退，若房地產市場持續穩定，民眾消費意願也會提升，因此「服務業沒有理由會不好」。

他分析，台灣服務業與科技業、外銷製造業不同，難以出現高比例成長，再加上人口結構逐漸下滑，市場競爭勢必加劇。此外，近年服務業面臨嚴重缺工問題，也讓企業展店速度趨於保守。

至於外界關注的服務業引進外籍移工議題，蔡德忠表示，目前部分企業是透過教育部與學校合作的專案方式引進外籍學生人力，尚未向政府提出正式的產業請願。不過協會今年將在理監事會中進一步討論，尋求更具組織性的提案。

台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡則指出，在缺工壓力下，產業結構逐漸出現「大者恆大」的趨勢。連鎖體系企業因具備規模優勢，在人力調度與資源整合上較具彈性，可以形成較大的「人力池」，在營運上更具韌性。

她舉例，今年春節期間便出現明顯現象，不少單店因人力不足選擇暫停營業，反而是連鎖品牌仍能持續開門營業。原因在於單店原本人力就有限，過年期間若加班，人事成本難以回收，也缺乏彈性調度的人力來源，因此乾脆休息，待年後再恢復營運。

洪雅齡指出，這也反映出服務業產業結構的變化，未來經營模式不是走向大型連鎖，就是必須走出高度差異化與特色化路線，才能在市場中維持競爭力。

她也提到，日本在因應缺工問題上已走得更前面，例如導入人機協作設備，相較之下，台灣目前仍處於逐步導入科技設備、改善營運效率的階段。