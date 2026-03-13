台灣連鎖加盟協會盼開放服務業移工 補足後場人力缺口

全台最大連鎖店組織、台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠表示，台灣服務業缺工問題嚴重，除了製造業外，協會也盼政府能開放服務業聘用外籍勞工；考量語言因素，可優先運用於中央廚房、物流等後場工作，或在門市從事補貨、上架等輔助性職務，以紓解人力缺口。

台灣連鎖暨加盟協會今天舉辦新春團拜春酒活動，台灣連鎖暨加盟協會創會理事長翁肇喜致詞時指出，他在日本觀察到，當地社會雖然保守，但服務業已普遍開放聘用外籍勞工，例如便利商店等第一線服務據點都可見外籍人力；反觀台灣服務業缺工嚴重，除了製造業外，服務業也希望能爭取聘用外勞。

蔡德忠會後接受媒體訪問表示，台灣服務業近年來面對嚴峻缺工問題，少數服務業是透過教育部或學校，以建教合作或專案方式聘用外籍學生，但整體人力依然不足。

蔡德忠表示，政府過去對服務業開放外勞較保守，主要顧慮若製造業景氣轉弱，需讓部分勞工回流服務業，也擔心引進外籍勞工會排擠本國勞工就業機會。不過台灣勞動力已明顯不足，協會希望能以組織方式與政府討論，尋求可行方案。

不過他也指出，門市前場工作仍需要一定中文能力，外籍人力若在門市值班，可從補貨、上架等輔助性工作做起；至於中央廚房或物流等後場作業，也可運用外籍勞工。

此外，他指出，今年面臨美伊戰爭等黑天鵝事件影響，外界憂心電力與油價可能上漲，並推升上游供應商原物料成本；以第一線服務業觀察，目前價格尚未明顯反映，但業界仍擔心未來可能出現波動。

若排除外部不確定因素，他表示，台灣經濟成長率維持高檔，股市表現亮眼，也帶動市場消費力。不過與AI產業或外銷製造業相比，服務業難以出現高比例成長，但整體還是有生意可做。

蔡德忠指出，目前服務業呈現「大者恆大」趨勢，品牌力較強的企業表現穩定，品牌力較弱的業者經營壓力相對較大；整體來說，他預期今年服務業表現可望優於去年。