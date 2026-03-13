快訊

百元小火鍋只剩回憶…三媽臭臭鍋4月起全面漲價 最貴一鍋衝上200元

政大博士論文遭爆AI虛構文獻 中山社會學教授詫異：我成政大民族學博士？

卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

聽新聞
0:00 / 0:00

黃偉哲率隊進軍東京食品展 台南農產訂單破五億

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台南農特產前進東京食品展。台南市府提供
台南農特產前進東京食品展。台南市府提供

亞洲最具指標性的專業食品展——東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）於3月10日至13日舉行。臺南市長黃偉哲親自率領市府團隊及在地優質農漁暨加工業者組團參展，打造「台南館」專區。台南專區傳出捷報，目前已接獲超過5億訂單，買主踴躍洽詢、商談氣氛熱絡，成功開出紅盤。首次參展的云立森貿易有限公司、所長茶葉蛋等皆廣受好評，獲得亮眼商機效益。

黃偉哲表示，日本市場向來重視食品安全與品質穩定，台南農漁產品多年來深耕經營，已建立良好口碑。展期間內台南館總洽談來客數逾830數、預期效益也超過5億元，希望讓國際買主不只看見產品，更看見臺南這座城市的故事與價值。

南市府農業局長李芳林表示，本次台南館強化整體視覺識別與動線規劃，並設置5組商務洽談區及聯合展示區，提升接待與媒合效率。開展首日即吸引日本大型通路商、進口商及餐飲業者前來接洽，部分業者已取得後續樣品測試與報價評估機會，展現高度合作潛力。展期間展館現場安排定時試吃活動，鳳梨加工品、地瓜製品及特色農漁產品廣受好評，試吃時段人潮不斷，有效帶動詢問與洽談。專業翻譯服務人員全程協助商談，強化溝通效率，讓業者能即時掌握買主需求。

南市農業局表示，東京食品展是拓展國際市場的重要平台，在市長親自率團領軍下，台南館整體氣勢與能見度明顯提升。未來展期將持續強化商務媒合與品牌曝光，爭取實質訂單與長期合作契機，讓臺南優質農產在國際市場持續站穩腳步、再創佳績。更多臺南農業相關活動資訊，請至臺南市政府農業局官網瀏覽。

台南 臺南 黃偉哲

延伸閱讀

東京國際食品展 14家廠商組「屏東隊」前進日本市場

相關新聞

三商家購取得OK超商股權 公平會審查通過

三商家購（2945）董事會決議通過取得來來超商股份有限公司100%股權及相關智慧財產權之買賣契約，並依法向主管機關提出事業結合申報。三商家購表示，本案事業結合申報已獲公平交易委員會審查通過，公平會並依法縮短審查期間，公司得依申報內容進行結合，後續將依相關法令規定及程序辦理交割與過戶等事宜。

百元小火鍋回不去了！三媽臭臭鍋4月起全面漲20元 一鍋衝上200元

撐不住成本壓力，平價小火鍋也漲價了。台灣百元小火鍋指標品牌三媽臭臭鍋宣布，自4月1日起全品項鍋物調漲20元，最便宜的大腸臭臭鍋由150元漲至170元，部分鍋物更首度站上200元關卡。隨著平價火鍋價格帶全面上移，曾經象徵庶民消費的「百元小火鍋」時代，恐怕正逐漸走入歷史。

長榮海運預計承租25,000只貨櫃

長榮（2603）海運13日在證交所舉行重大訊息說明記者會，子公司長榮亞洲因應營運需要，擬向關係人Gaining Enterprise S.A.預計承租25,000只貨櫃，租賃期間7年，預估租約總金額為4,730萬4,500美元。該案業經長榮亞洲董事會決議通過。

連鎖暨加盟協會：台灣消費力仍在 今年服務業景氣審慎樂觀

台灣連鎖暨加盟協會13日舉辦「流通經營者聯誼餐會新春團拜」，理事長蔡德忠表示，雖然今年仍面臨電費漲、原物料價格與缺工等不確定因素，但在股市創新高帶動效應下，整體消費動能仍可望維持，對今年零售與服務業景氣「樂觀以待」。

美伊戰爭開打 SCFI運價連三漲、四大航線上漲逾一成

美伊戰爭開打，運價指數連三漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於13日出爐，指數上漲211.16點至1,710.35點，周漲幅14.17%，四大航線都上漲逾一成。

中東戰事、原料波動影響小 德麥：最怕急漲急跌但仍看好成長

對於中東戰事影響，德麥（1264）13日表示，地緣政治緊張可能帶來交期延誤風險，進而影響運費。不過近年油價、匯率波動已成常態，公司對市場變化的應變能力逐步提升，因此對今年營運成長仍抱持審慎樂觀看法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。