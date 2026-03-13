黃偉哲率隊進軍東京食品展 台南農產訂單破五億

亞洲最具指標性的專業食品展——東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）於3月10日至13日舉行。臺南市長黃偉哲親自率領市府團隊及在地優質農漁暨加工業者組團參展，打造「台南館」專區。台南專區傳出捷報，目前已接獲超過5億訂單，買主踴躍洽詢、商談氣氛熱絡，成功開出紅盤。首次參展的云立森貿易有限公司、所長茶葉蛋等皆廣受好評，獲得亮眼商機效益。

黃偉哲表示，日本市場向來重視食品安全與品質穩定，台南農漁產品多年來深耕經營，已建立良好口碑。展期間內台南館總洽談來客數逾830數、預期效益也超過5億元，希望讓國際買主不只看見產品，更看見臺南這座城市的故事與價值。

南市府農業局長李芳林表示，本次台南館強化整體視覺識別與動線規劃，並設置5組商務洽談區及聯合展示區，提升接待與媒合效率。開展首日即吸引日本大型通路商、進口商及餐飲業者前來接洽，部分業者已取得後續樣品測試與報價評估機會，展現高度合作潛力。展期間展館現場安排定時試吃活動，鳳梨加工品、地瓜製品及特色農漁產品廣受好評，試吃時段人潮不斷，有效帶動詢問與洽談。專業翻譯服務人員全程協助商談，強化溝通效率，讓業者能即時掌握買主需求。

南市農業局表示，東京食品展是拓展國際市場的重要平台，在市長親自率團領軍下，台南館整體氣勢與能見度明顯提升。未來展期將持續強化商務媒合與品牌曝光，爭取實質訂單與長期合作契機，讓臺南優質農產在國際市場持續站穩腳步、再創佳績。更多臺南農業相關活動資訊，請至臺南市政府農業局官網瀏覽。