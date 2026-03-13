三商家購取得OK超商股權 公平會審查通過

快訊

聯合報／ 記者侯思蘋／台北報導
美廉社母公司三商家購宣布收購OK超商。記者潘俊宏／攝影
三商家購（2945）董事會決議通過取得來來超商股份有限公司100%股權及相關智慧財產權之買賣契約，並依法向主管機關提出事業結合申報。三商家購表示，本案事業結合申報已獲公平交易委員會審查通過，公平會並依法縮短審查期間，公司得依申報內容進行結合，後續將依相關法令規定及程序辦理交割與過戶等事宜。 

三商家購指出，公平會審查通過後，公司將依既有營運節奏穩健推動相關程序，現階段將以維持營運穩定為最優先考量。後續三商家購與來來超商亦將積極展開交流與溝通，進一步了解彼此業務內容與營運模式，並在審慎評估基礎上研議未來發展方向。 

三商家購表示，本次投資係基於公司長期經營發展策略所進行之整體規劃。公司在評估過程中，考量OK超商於市場上已累積之通路基礎與發展潛力，包括通路規模、專業且具經驗之營運及管理團隊、穩定既有客群，以及品牌在零售市場中的發展空間，期望透過雙方優勢互補，持續強化整體零售服務能量。

 此外，針對外界關注之商品合作與通路資源整合議題，三商家購表示，未來若有符合雙方通路發展之優質商品或相關資源，不排除在適當情況下進行交流與合作，讓優質產品能被更多消費者看見，同時透過彼此優勢互補，逐步朝向差異化商品與更完整零售服務方向發展。 

三商家購進一步指出，公司將秉持穩健經營原則推動後續相關規劃，持續強化整體營運能力，並致力為消費者提供更便利且優質的購物體驗。

公平會 消費者 智慧財產權

