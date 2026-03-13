百元小火鍋回不去了！三媽臭臭鍋4月起全面漲20元 一鍋衝上200元

撐不住成本壓力，平價小火鍋也漲價了。台灣百元小火鍋指標品牌三媽臭臭鍋宣布，自4月1日起全品項鍋物調漲20元，最便宜的大腸臭臭鍋由150元漲至170元，部分鍋物更首度站上200元關卡。隨著平價火鍋價格帶全面上移，曾經象徵庶民消費的「百元小火鍋」時代，恐怕正逐漸走入歷史。

連鎖小火鍋品牌三媽臭臭鍋宣布，因應人力與食材成本上升，將自4月1日起調整鍋物售價，全系列鍋物每鍋調漲20元，基本款大腸臭臭鍋售價將由150元調整至170元。

此次調整涵蓋9款鍋物品項，原本150元的大腸臭臭鍋、海鮮豆腐鍋與泡菜鍋同步調整至170元；價格較高的番茄鍋則由180元調升至200元，整體產品價格區間全面上移，平均漲幅約落在11%至13%。

三媽臭臭鍋目前全台門市約300多家，是台灣平價小火鍋市場最具代表性的連鎖品牌之一。業者指出，上一次價格調整為2021年，近五年維持凍漲，但近年人事成本與原物料價格持續上升，門市營運壓力增加，因此決定調整售價，以維持營運品質。

消息曝光後，也引發不少網友討論，有人感嘆過去學生時代一鍋只要80元，如今價格幾乎翻倍，也有消費者認為，即使調整至170元，在整體火鍋市場仍屬相對平價的價格帶。

隨著餐飲業成本持續攀升，小火鍋市場價格帶也逐步上移，從過去百元鍋逐漸走向170元至200元區間，平價火鍋品牌的價格策略變化，也反映餐飲市場整體成本結構的變動。