快訊

掩護前同事？保二總隊員警離職前「調包偷真槍」遭拘提 警方車輛擦撞記者

興櫃股后要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

百元小火鍋回不去了！三媽臭臭鍋4月起全面漲20元 一鍋衝上200元

聯合報／ 記者嚴雅芳／台北報導
「三媽臭臭鍋」是全國連鎖的知名小火鍋品牌。記者黃威彬／攝影
「三媽臭臭鍋」是全國連鎖的知名小火鍋品牌。記者黃威彬／攝影

撐不住成本壓力，平價小火鍋也漲價了。台灣百元小火鍋指標品牌三媽臭臭鍋宣布，自4月1日起全品項鍋物調漲20元，最便宜的大腸臭臭鍋由150元漲至170元，部分鍋物更首度站上200元關卡。隨著平價火鍋價格帶全面上移，曾經象徵庶民消費的「百元小火鍋」時代，恐怕正逐漸走入歷史。

連鎖小火鍋品牌三媽臭臭鍋宣布，因應人力與食材成本上升，將自4月1日起調整鍋物售價，全系列鍋物每鍋調漲20元，基本款大腸臭臭鍋售價將由150元調整至170元。

此次調整涵蓋9款鍋物品項，原本150元的大腸臭臭鍋、海鮮豆腐鍋與泡菜鍋同步調整至170元；價格較高的番茄鍋則由180元調升至200元，整體產品價格區間全面上移，平均漲幅約落在11%至13%。

三媽臭臭鍋目前全台門市約300多家，是台灣平價小火鍋市場最具代表性的連鎖品牌之一。業者指出，上一次價格調整為2021年，近五年維持凍漲，但近年人事成本與原物料價格持續上升，門市營運壓力增加，因此決定調整售價，以維持營運品質。

消息曝光後，也引發不少網友討論，有人感嘆過去學生時代一鍋只要80元，如今價格幾乎翻倍，也有消費者認為，即使調整至170元，在整體火鍋市場仍屬相對平價的價格帶。

隨著餐飲業成本持續攀升，小火鍋市場價格帶也逐步上移，從過去百元鍋逐漸走向170元至200元區間，平價火鍋品牌的價格策略變化，也反映餐飲市場整體成本結構的變動。

品牌 售價 價格

延伸閱讀

中東局勢推升油價！國籍航空燃油附加費最快4月調漲

中東戰爭催升油價 附加燃油費恐調漲？我國籍航空：持續觀察

連50嵐都變平價？ 網怨手搖飲淪「奢侈品」 內行算成本嘆：老闆只賺5元

千元內和牛吃到飽！2026十大高CP值連鎖餐廳揭曉 小資族必收藏

相關新聞

百元小火鍋回不去了！三媽臭臭鍋4月起全面漲20元 一鍋衝上200元

撐不住成本壓力，平價小火鍋也漲價了。台灣百元小火鍋指標品牌三媽臭臭鍋宣布，自4月1日起全品項鍋物調漲20元，最便宜的大腸臭臭鍋由150元漲至170元，部分鍋物更首度站上200元關卡。隨著平價火鍋價格帶全面上移，曾經象徵庶民消費的「百元小火鍋」時代，恐怕正逐漸走入歷史。

美伊戰爭開打 SCFI運價連三漲、四大航線上漲逾一成

美伊戰爭開打，運價指數連三漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於13日出爐，指數上漲211.16點至1,710.35點，周漲幅14.17%，四大航線都上漲逾一成。

中東戰事、原料波動影響小 德麥：最怕急漲急跌但仍看好成長

對於中東戰事影響，德麥（1264）13日表示，地緣政治緊張可能帶來交期延誤風險，進而影響運費。不過近年油價、匯率波動已成常態，公司對市場變化的應變能力逐步提升，因此對今年營運成長仍抱持審慎樂觀看法。

森崴能源下午4點召開重訊記者會 財務長說明董事會重大決議

臺灣證券交易所公告，森崴能源（6806）將於13日16點，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由李心美財務長、歐世壹會計經理說明董事會重大決議。

蕭美琴：政府將持續推動政策投入資源 協助台灣品牌走向國際

副總統蕭美琴13日上午出席「2026台北國際連鎖加盟大展－春季展開幕典禮」，感謝台灣連鎖加盟促進協會協助許多臺灣品牌走向國際，政府也會以「全政府力量」相挺，持續推動政策及投入資源支持產業發展，並協助企業面對AI數位轉型，讓臺灣品牌在世界舞台持續大放異彩。

王品營收新高陳正輝豪發1,500萬紅包

王品（2727）集團董事長陳正輝13日宣布，發放1,500萬元「特別獎金」，感謝同仁犧牲假期、堅守崗位，為顧客帶來美好的服務與用餐體驗。除了共享營運成果，更對全體同仁表達誠摯的感謝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。