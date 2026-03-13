大大基金會捐血家年華傳至竹縣 楊文科號召挽袖傳愛

快訊

聯合報／ 記者彭慧明／即時報導

捐血愛心熱潮跨越山城苗栗，湧入風城新竹。大大數位基金會發起的「大大攜手讓愛永續」七縣市捐血家年華，在接連引發高雄、台中、苗栗站熱烈迴響後，13日在「新竹縣政府前廣場」隆重登場。新竹縣長楊文科、大大數位基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維共同出席啟動儀式，號召鄉親挽袖捐熱血，並宣布捐贈200萬元予新竹縣文化基金會，為在地藝文傳承注入動能。

楊文科指出，新竹縣作為全台高科技重鎮，家庭平均所得高達178.8萬元，是名副其實的「科技首都」。城市不應該只有銅臭味與富貴味，更要追求書香味與人情味，要推動文化教育建設，定位為幸福竹縣，要成為富而美、富而多元的科技大縣。

楊文科也感謝大大數位基金會董事長戴永輝的善舉，基金會去年捐助 200萬元教育基金，今年捐贈200萬元予新竹縣文化基金會。楊文科表示，這份連續數年的企業支持，是推動新竹縣文化永續發展的重要動力。

「大大攜手 讓愛永續」公益行動已邁入第三年，每年成績皆超越預期。首年「讓愛匯流」募集11,810 袋，去年「讓愛延續」突破 13,568 袋。戴永輝表示，許多民眾年初就主動詢問活動時程，這份自發性的熱情令人動容。今年規模再擴大，目標鎖定全台募集15,000袋熱血，活動展開兩周，截至3月12日，已經募集超過5,500袋熱血。

李大維表示，目前捐血中心的數據顯示O型血庫存剩下5天、A型6天、AB型6.5天，都遠低於安全庫存，基於醫療韌性，應該維持10到14天的存量，呼籲大家繼續踴躍捐出熱血。

新竹縣消防局長陳中振號召帶領超過百位打火弟兄現身支援。這群平日在火場衝鋒陷陣、守護市民安全的英雄，紛紛捲起袖子，用百人的熱血築起另一座守護生命的防線，以實際行動體現「捐血一袋，救人一家」的大愛精神。

湖口鄉長吳淑君已連續三年不曾缺席捐血活動，這次同樣豪氣捐出 500c.c. 熱血。她笑稱，平時公務繁忙，但為了公益絕對要保持最佳體魄，以實際行動號召鄉親一同捲起袖子、共襄盛舉。

大大數位基金會秉持企業社會責任、積極回饋社會，除了號召捐血，更將資源精準對接新竹縣的在地需求。戴永輝攜手在地深耕的「北視有線電視」，挹注200 萬元專款予「新竹縣文化基金會」，專款用於推廣在地藝文與城鄉展演，為客家文化傳承與文創產業注入新動能。新竹縣是個重視文化扎根的城市，這筆200萬元的專款不僅能扶植傳統客家藝文，更將落實「藝文平權」計畫，規劃更多走入偏鄉的展演活動，消弭城鄉文化差距。

活動現場除了捐血車外，還特別設置了公益攤位，邀請消防局、警察局、傳播行銷處以及世光教養院附設拙茁家園、華光社福基金會以及國泰綜合醫院共襄盛舉，讓民眾在支持公益的同時，也能獲得實用的生活安全與衛教知識。

大大數位基金會誠摯邀請全台民眾3月起捲起衣袖，用每一袋熱血守護更多家庭，讓善的力量在台灣這片土地上持續發光。

李大維 董事長 楊文科

