快訊

美伊戰爭開打 SCFI運價連三漲、四大航線上漲逾一成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
SCFI運價連三漲。示意圖／ingimage
美伊戰爭開打，運價指數連三漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於13日出爐，指數上漲211.16點至1,710.35點，周漲幅14.17%，四大航線都上漲逾一成。

根據最新一期出爐運價，亞洲到波斯灣運價運送困難，價格變動幅度加大，每TEU(20呎櫃)達3,220美元，周漲933美元，周漲幅40.79%。

歐洲市場已經開始受到塞港波及，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,618美元，較前一期上漲166美元，周漲幅11.2%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,666美元，較前一期上漲306美元，周漲12.96%。

至於遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,249美元，較前一期上漲309美元，周漲15.92%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,111美元，較前一期上漲394美元，周漲14.5%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲20美元，漲幅4.37%；遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周上漲5美元、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周下跌3美元、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲8美元。

相關新聞

益安生醫微創醫材 Urocross 取得美國上市許可 下一步拚百億元授權

高階醫材廠益安（6499）13日宣布，旗下攝護腺微創治療醫材Urocross Expander System，於台北時間3月13日成功取得美國食品藥物管理局（FDA）510(k)上市許可，意味著益安核心創新醫材正式進入全球最大醫療市場，為公司由臨床及法規階段邁向全面商業化之關鍵里程碑。

美伊戰爭開打 SCFI運價連三漲、四大航線上漲逾一成

美伊戰爭開打，運價指數連三漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於13日出爐，指數上漲211.16點至1,710.35點，周漲幅14.17%，四大航線都上漲逾一成。

中東戰事、原料波動影響小 德麥：最怕急漲急跌但仍看好成長

對於中東戰事影響，德麥（1264）13日表示，地緣政治緊張可能帶來交期延誤風險，進而影響運費。不過近年油價、匯率波動已成常態，公司對市場變化的應變能力逐步提升，因此對今年營運成長仍抱持審慎樂觀看法。

森崴能源下午4點召開重訊記者會 財務長說明董事會重大決議

臺灣證券交易所公告，森崴能源（6806）將於13日16點，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由李心美財務長、歐世壹會計經理說明董事會重大決議。

蕭美琴：政府將持續推動政策投入資源 協助台灣品牌走向國際

副總統蕭美琴13日上午出席「2026台北國際連鎖加盟大展－春季展開幕典禮」，感謝台灣連鎖加盟促進協會協助許多臺灣品牌走向國際，政府也會以「全政府力量」相挺，持續推動政策及投入資源支持產業發展，並協助企業面對AI數位轉型，讓臺灣品牌在世界舞台持續大放異彩。

王品營收新高陳正輝豪發1,500萬紅包

王品（2727）集團董事長陳正輝13日宣布，發放1,500萬元「特別獎金」，感謝同仁犧牲假期、堅守崗位，為顧客帶來美好的服務與用餐體驗。除了共享營運成果，更對全體同仁表達誠摯的感謝。

