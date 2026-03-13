美伊戰爭開打 SCFI運價連三漲、四大航線上漲逾一成

美伊戰爭開打，運價指數連三漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於13日出爐，指數上漲211.16點至1,710.35點，周漲幅14.17%，四大航線都上漲逾一成。

根據最新一期出爐運價，亞洲到波斯灣運價運送困難，價格變動幅度加大，每TEU(20呎櫃)達3,220美元，周漲933美元，周漲幅40.79%。

歐洲市場已經開始受到塞港波及，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,618美元，較前一期上漲166美元，周漲幅11.2%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,666美元，較前一期上漲306美元，周漲12.96%。

至於遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,249美元，較前一期上漲309美元，周漲15.92%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,111美元，較前一期上漲394美元，周漲14.5%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲20美元，漲幅4.37%；遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周上漲5美元、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周下跌3美元、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲8美元。