星巴克×哈利波特夢幻聯名 20款魔法杯、蜂蜜公爵飲品「這天」開賣

兩大經典品牌正式交會！星巴克13日宣布攜手華納兄弟，以「Magic Happens Together」為題，將深受喜愛的《Harry Potter》世界帶入星巴克咖啡館，打造一場屬於所有粉絲與顧客的魔法相遇，讓日常的咖啡時光化身為充滿想像力、創造力與人際連結的非凡冒險。此次不僅推出包含馬克杯、冷水杯與不鏽鋼杯等超過20款聯名商品，還同步推出限定飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」與聯名食品禮盒，打造沉浸式魔法咖啡體驗。全系列將於3月23日於全台門市與線上同步開賣，消息曝光後已在社群掀起粉絲熱議。

星巴克全門市、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市與線上門市推出包含《Harry Potter》馬克杯、冷水杯、不鏽鋼杯等共17款杯款與6款生活用品，並同步推出聯名限定飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」與2款聯名食品禮盒，超過20款聯名商品，邀請粉絲盡情探索咖啡帶來的魔法時刻，希望在日常生活中融入魔法元素的粉絲而設計，以引人入勝的圖案與柔和的星空元素點綴，無論是在舒適的相聚空間，或是日常造訪的星巴克咖啡館，都能為每一次相聚增添精緻而奇幻的魔法氛圍。

每個系列巧妙地將哈利波特世界的經典元素—如坩堝、魔杖與信使嘿美，融入多款杯款中，並透過三款核心色調詮釋深層意涵，綠色：承載著社群的溫度，如同星巴克始終溫暖相伴的品牌精神，連結每一份魔法情誼；藍色：呼應無畏的魁地奇精神，在夢想路上堅定前行；紫色：結合信使嘿美與驚喜的巧克力蛙元素，象徵著友情、日常陪伴以及值得珍藏的純粹樂趣。

除了杯款之外，多款生活配件也為日常注入奇幻色彩，包括身著霍格華茲長袍的Bearista鑰匙圈「哈利波特學院小熊鑰匙圈」、哈利波特為靈感設計的杯墊組與直傘，讓魔法悄然融入每一個生活片刻，彷彿置身哈利波特世界的趣味與想像。

凡自3月23日起，單筆以原價點購1杯大杯(含)以上限定飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，即可加價650元獲得「哈利波特學院MINI熊寶寶」盲盒乙款，數量有限，贈完為止。此外，凡於指定線上購物平台購買哈利波特聯名商品，單筆消費滿3,000元，即可獲得「哈利波特學院MINI熊寶寶」盲盒乙個。盲盒共 4 款造型，採隨機出貨，驚喜內容等你開箱，邀請粉絲將專屬學院的魔法夥伴帶回家，為日常生活增添一抹奇幻收藏樂趣。

本次聯名系列更推出極具象徵意義的「哈利波特徽章組」，以霍格華茲四大學院為靈感設計，將葛來分多、史萊哲林、雷文克勞與赫夫帕夫四款學院徽章收納於精緻魔法箱中，展現濃厚的收藏價值與儀式感。此款限定商品將於星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市與線上門市搶先首賣，邀請哈利波特迷前來珍藏，將象徵勇氣、智慧、野心與忠誠的學院精神帶入日常生活。聯名系列商品亦將於3月23日同步上市，售完為止。