中傑迎國際品牌新客戶 第2季產能近滿載

製鞋廠中傑投資控股董事長劉安哲表示，接獲國際品牌新客戶訂單，帶動第2季產能近滿載。2025年面臨總體經濟與關稅政策挑戰，仍穩步推進資本支出，今年資本支出自去年的建廠高峰期回歸常態，董事會決議每股配發5元的超額現金股利。

中傑今天舉行線上法人說明會，劉安哲指出，目標10年內（2034年）達成年出貨量超過8000萬雙、實現規模倍增與穩健獲利成長目標不變；東爪哇廠已於2025年10月底開工，預計今年底或2027年初開出產能。

他說明，儘管面對全球供應鏈挑戰，擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估約2000萬美元至2800萬美元。多國產能配置將提升供應彈性，為既有客戶提供更多選擇，也有助於爭取新客戶，持續擴大市占率與合作規模。

中傑表示，除印尼東爪哇廠之外，越南北𣴓廠已於2025年第3季投產，2025年年產能約11.2萬雙的針織鞋面；2026年開始生產成型鞋，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面430萬雙，且2025年12月已有成型鞋小量出貨，時程提前推進，員工效率持續精進。

另外，印度廠去年年產量約60萬雙，可望逐步提升，在迎接新客戶下，今年的年產量預估190萬雙，滿載產能為210萬雙。

中傑統計去年第4季合併營收為新台幣49.5億元，年減26.7%，主要受到美國對等關稅政策影響，消費景氣轉趨保守；去年第4季毛利率為11.7%，季增加1.9個百分點；歸屬母公司淨利0.9億元，較2024年同期減少68.6%，每股盈餘為0.58元。

中傑2025年營收216.7億元，年減19.7%；全年歸屬母公司淨利5.37億元，每股盈餘3.5元。