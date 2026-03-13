快訊

中傑迎國際品牌新客戶 第2季產能近滿載

中央社／ 台北13日電

製鞋廠中傑投資控股董事長劉安哲表示，接獲國際品牌新客戶訂單，帶動第2季產能近滿載。2025年面臨總體經濟與關稅政策挑戰，仍穩步推進資本支出，今年資本支出自去年的建廠高峰期回歸常態，董事會決議每股配發5元的超額現金股利

中傑今天舉行線上法人說明會，劉安哲指出，目標10年內（2034年）達成年出貨量超過8000萬雙、實現規模倍增與穩健獲利成長目標不變；東爪哇廠已於2025年10月底開工，預計今年底或2027年初開出產能。

他說明，儘管面對全球供應鏈挑戰，擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估約2000萬美元至2800萬美元。多國產能配置將提升供應彈性，為既有客戶提供更多選擇，也有助於爭取新客戶，持續擴大市占率與合作規模。

中傑表示，除印尼東爪哇廠之外，越南北𣴓廠已於2025年第3季投產，2025年年產能約11.2萬雙的針織鞋面；2026年開始生產成型鞋，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面430萬雙，且2025年12月已有成型鞋小量出貨，時程提前推進，員工效率持續精進。

另外，印度廠去年年產量約60萬雙，可望逐步提升，在迎接新客戶下，今年的年產量預估190萬雙，滿載產能為210萬雙。

中傑統計去年第4季合併營收為新台幣49.5億元，年減26.7%，主要受到美國對等關稅政策影響，消費景氣轉趨保守；去年第4季毛利率為11.7%，季增加1.9個百分點；歸屬母公司淨利0.9億元，較2024年同期減少68.6%，每股盈餘為0.58元。

中傑2025年營收216.7億元，年減19.7%；全年歸屬母公司淨利5.37億元，每股盈餘3.5元。

美伊戰爭開打 SCFI運價連三漲、四大航線上漲逾一成

美伊戰爭開打，運價指數連三漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於13日出爐，指數上漲211.16點至1,710.35點，周漲幅14.17%，四大航線都上漲逾一成。

中東戰事、原料波動影響小 德麥：最怕急漲急跌但仍看好成長

對於中東戰事影響，德麥（1264）13日表示，地緣政治緊張可能帶來交期延誤風險，進而影響運費。不過近年油價、匯率波動已成常態，公司對市場變化的應變能力逐步提升，因此對今年營運成長仍抱持審慎樂觀看法。

森崴能源下午4點召開重訊記者會 財務長說明董事會重大決議

臺灣證券交易所公告，森崴能源（6806）將於13日16點，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由李心美財務長、歐世壹會計經理說明董事會重大決議。

蕭美琴：政府將持續推動政策投入資源 協助台灣品牌走向國際

副總統蕭美琴13日上午出席「2026台北國際連鎖加盟大展－春季展開幕典禮」，感謝台灣連鎖加盟促進協會協助許多臺灣品牌走向國際，政府也會以「全政府力量」相挺，持續推動政策及投入資源支持產業發展，並協助企業面對AI數位轉型，讓臺灣品牌在世界舞台持續大放異彩。

王品營收新高陳正輝豪發1,500萬紅包

王品（2727）集團董事長陳正輝13日宣布，發放1,500萬元「特別獎金」，感謝同仁犧牲假期、堅守崗位，為顧客帶來美好的服務與用餐體驗。除了共享營運成果，更對全體同仁表達誠摯的感謝。

2月營收創高！王品董事長豪發1500萬元紅包！正職、計時員工人人有獎 近萬人受惠

餐飲龍頭王品集團（2727）今年營運氣勢強勁，農曆春節檔期帶動業績衝高，2月營收一舉衝上歷史新高。王品董事長陳正輝13日發出內部信，感謝員工在春節假期堅守崗位，並宣布加發1,500萬元特別獎金，與近萬名員工共享營運成果。

