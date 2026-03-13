快訊

中東戰事、原料波動影響小 德麥：最怕急漲急跌但仍看好成長

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
烘焙展德麥食品榮獲TIBS展位設計大賞：評審團特別獎。德麥／提供
對於中東戰事影響，德麥（1264）13日表示，地緣政治緊張可能帶來交期延誤風險，進而影響運費。不過近年油價、匯率波動已成常態，公司對市場變化的應變能力逐步提升，因此對今年營運成長仍抱持審慎樂觀看法。

在成本面方面，德麥發言人邱俊榮表示，對營運影響最大的仍是原物料價格波動。去年獲利較為吃力，主因乳品價格先大幅上漲、隨後又快速下跌，造成利潤被壓縮。從目前情況來看，可可粉與糖價已有回落，乳品價格去年急跌後近期逐步回升，而黃豆、小麥與玉米價格則呈現上行。公司指出，原物料漲跌本身可以因應，但最擔心的是短時間內的急漲急跌。

其中，中國大陸市場仍是今年發展重點。邱俊榮指出，近年當地市場競爭激烈、經濟復甦速度不如預期，但隨著股市回升，投資收益增加也有助帶動消費信心。針對今年策略，德麥表示，將推動更細緻的分眾化經營模式，要求烘焙師依不同客群分組研發產品，以提升產品貼近市場需求的效率。今年將強化實地走訪各地市場，與業務單位面對面溝通，提高成交效率，預期中國大陸市場可望實現雙位數成長。

就區域表現來看，德麥表示，今年以來各地市場表現皆不錯，除香港外，中國大陸、台灣與馬來西亞三大市場均創下歷史新高。就營收結構而言，目前台灣市場占比接近六成，為最大市場；中國大陸占比接近三成，為第二大市場；馬來西亞約占9%，香港約占4%。

至於其他市場布局，德麥表示，台灣市場維持穩定成長，將持續尋找符合市場需求的原料，例如高性價比奶油等產品。馬來西亞則是東南亞主要戰略據點，未來將以此為中心，輻射新加坡、印尼等市場，營收占比有機會逐步提升至雙位數，但成長速度仍需時間累積。

消費信心 馬來西亞 地緣政治

美伊戰爭開打 SCFI運價連三漲、四大航線上漲逾一成

美伊戰爭開打，運價指數連三漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於13日出爐，指數上漲211.16點至1,710.35點，周漲幅14.17%，四大航線都上漲逾一成。

中東戰事、原料波動影響小 德麥：最怕急漲急跌但仍看好成長

對於中東戰事影響，德麥（1264）13日表示，地緣政治緊張可能帶來交期延誤風險，進而影響運費。不過近年油價、匯率波動已成常態，公司對市場變化的應變能力逐步提升，因此對今年營運成長仍抱持審慎樂觀看法。

森崴能源下午4點召開重訊記者會 財務長說明董事會重大決議

臺灣證券交易所公告，森崴能源（6806）將於13日16點，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由李心美財務長、歐世壹會計經理說明董事會重大決議。

蕭美琴：政府將持續推動政策投入資源 協助台灣品牌走向國際

副總統蕭美琴13日上午出席「2026台北國際連鎖加盟大展－春季展開幕典禮」，感謝台灣連鎖加盟促進協會協助許多臺灣品牌走向國際，政府也會以「全政府力量」相挺，持續推動政策及投入資源支持產業發展，並協助企業面對AI數位轉型，讓臺灣品牌在世界舞台持續大放異彩。

王品營收新高陳正輝豪發1,500萬紅包

王品（2727）集團董事長陳正輝13日宣布，發放1,500萬元「特別獎金」，感謝同仁犧牲假期、堅守崗位，為顧客帶來美好的服務與用餐體驗。除了共享營運成果，更對全體同仁表達誠摯的感謝。

2月營收創高！王品董事長豪發1500萬元紅包！正職、計時員工人人有獎 近萬人受惠

餐飲龍頭王品集團（2727）今年營運氣勢強勁，農曆春節檔期帶動業績衝高，2月營收一舉衝上歷史新高。王品董事長陳正輝13日發出內部信，感謝員工在春節假期堅守崗位，並宣布加發1,500萬元特別獎金，與近萬名員工共享營運成果。

