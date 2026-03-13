中東戰事、原料波動影響小 德麥：最怕急漲急跌但仍看好成長

對於中東戰事影響，德麥（1264）13日表示，地緣政治緊張可能帶來交期延誤風險，進而影響運費。不過近年油價、匯率波動已成常態，公司對市場變化的應變能力逐步提升，因此對今年營運成長仍抱持審慎樂觀看法。

在成本面方面，德麥發言人邱俊榮表示，對營運影響最大的仍是原物料價格波動。去年獲利較為吃力，主因乳品價格先大幅上漲、隨後又快速下跌，造成利潤被壓縮。從目前情況來看，可可粉與糖價已有回落，乳品價格去年急跌後近期逐步回升，而黃豆、小麥與玉米價格則呈現上行。公司指出，原物料漲跌本身可以因應，但最擔心的是短時間內的急漲急跌。

其中，中國大陸市場仍是今年發展重點。邱俊榮指出，近年當地市場競爭激烈、經濟復甦速度不如預期，但隨著股市回升，投資收益增加也有助帶動消費信心。針對今年策略，德麥表示，將推動更細緻的分眾化經營模式，要求烘焙師依不同客群分組研發產品，以提升產品貼近市場需求的效率。今年將強化實地走訪各地市場，與業務單位面對面溝通，提高成交效率，預期中國大陸市場可望實現雙位數成長。

就區域表現來看，德麥表示，今年以來各地市場表現皆不錯，除香港外，中國大陸、台灣與馬來西亞三大市場均創下歷史新高。就營收結構而言，目前台灣市場占比接近六成，為最大市場；中國大陸占比接近三成，為第二大市場；馬來西亞約占9%，香港約占4%。

至於其他市場布局，德麥表示，台灣市場維持穩定成長，將持續尋找符合市場需求的原料，例如高性價比奶油等產品。馬來西亞則是東南亞主要戰略據點，未來將以此為中心，輻射新加坡、印尼等市場，營收占比有機會逐步提升至雙位數，但成長速度仍需時間累積。