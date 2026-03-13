台泥DAKA迎接千萬人次里程碑 急難救助基金扶助155個部落家庭

台泥（1101）DAKA 園區12日宣布，造訪旅客於3月正式突破1,000萬人次大關。台泥強調，這千萬名旅人的停留與消費已轉化為守護地方的實質力量，透過園區營收提撥成立的「和平急難救助基金」，六年來扶助在地和平村共 155 個遭逢臨時重病、意外或重大事故的家庭度過難關。

台泥企業團董事長張安平親自主持DAKA園區的「1000+1」慶祝活動，宣告DAKA進入下一階段：除了增設新的展館「鸚鵡螺圖書館」與「塗鴉館」，開設更多深度體驗與永續手作課程外，台泥DAKA也發行由辜嚴倬雲植物保種中心復育成功、限量的「1000+1」的台灣油菊種子明信片，台泥邀請每一位來到 DAKA 的旅人成為那個關鍵的「+1」，將永續的種子帶回各地播種。

張安平致詞時感性表示，DAKA 所在的和平是「山與海交織之境，自然與工業共存之地」。他指出，在這裡社會、自然與工廠不再有分界，而是實踐「共生、共美、共榮」的理想。針對千萬人次的里程碑，張安平定義道：「一千萬是歷史，『+1』則是未來。」他認為那個「1」可以是旅人、員工，也可以是部落的孩子或每一位村民。

他表示，當這些微小而真實的力量在 DAKA 匯聚，工業就能轉化為觀光，而觀光則成為改變的力量。張安平同時致謝重要夥伴統一企業大家長羅智先當初果斷支持，在不到一秒的時間內便允諾進駐 7-11 與星巴克，讓 DAKA 成為連結社會與產業的溫暖橋樑。台泥更表彰了在海拔一千公尺礦山上，勇於接受「AI 無人電動礦山車」導入與轉型的 14 位在地司機夥伴，象徵DAKA所在的和平工業聚落正邁向數位低碳、人與科技同步進化的全新里程碑。

12 日起正式啟用的DAKA園區「塗鴉館」，不僅是新推出的永續手作教育基地，未來也將開放公眾租借作為會議場域。目前已有越來越多企業與公部門團體選擇到 DAKA 進行全日 ESG 培訓：利用塗鴉館舉辦課程或會議，搭配園區內已取得環境教育場所認證的「和平生態工業港」與「和平電廠」參訪，並轉往結合水泥窯高溫協同處理氣化爐技術、負責處理花蓮垃圾的「台泥DAKA再生資源利用中心」，參與「鸚鵡螺圖書館」遊程。

該中心成功將鄰避設施轉化為精緻旅遊景點，自去年 11 月開放以來已吸引逾千位遊客，預計3 月28日開辦首次「星空場」，讓旅人得以走進光影交織的夜間生產基地，感受循環經濟實踐。在花蓮觀光亟待重振之際，塗鴉館 2026 年起也啟動每月永續課程，3月由藝術家洪晧倫開設的「土壤畫創作」一上線即秒殺，四月起將陸續推出「微型森林生態瓶」、「海廢地景翻印」、「五感體驗藥草香槌」及「低碳水泥手作小馬」等課程，將環境保育實踐於日常生活。

2020年1月，台泥決定將花蓮和平水泥廠部分場域對外開放，打造出如今家喻戶曉的「台泥DAKA園區」。DAKA 不僅是國內大型重工業中，唯一取得經濟部觀光工廠認證的標竿，目前也穩坐花蓮縣前五大熱門景點。在 12 日舉行的「1000+1」慶祝活動中，環境部資源循環署、經濟部產業園區管理局臺北分局、經濟部地質調查及礦業管理中心、花蓮縣政府及秀林鄉公所等中央與地方機關，以及統一超商、星巴克與辜嚴倬雲植物保種中心等共創夥伴皆受邀見證。現場包括和平村及宜蘭澳花村的地方意見領袖也齊聚一堂，共同見證 DAKA 與社區攜手走過六年、轉化工業場域為地方共好的豐碩成果。此外，台泥也特別感謝包含雲朗觀光在內的合作夥伴長期支持，共同為花蓮永續觀光注入力量。