快訊

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

台泥DAKA迎接千萬人次里程碑 急難救助基金扶助155個部落家庭

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥董事長張安平(左五)與出席貴賓於 DAKA 園區「1000+1」全新拍照裝置前合影。台泥／提供
台泥董事長張安平(左五)與出席貴賓於 DAKA 園區「1000+1」全新拍照裝置前合影。台泥／提供

台泥（1101）DAKA 園區12日宣布，造訪旅客於3月正式突破1,000萬人次大關。台泥強調，這千萬名旅人的停留與消費已轉化為守護地方的實質力量，透過園區營收提撥成立的「和平急難救助基金」，六年來扶助在地和平村共 155 個遭逢臨時重病、意外或重大事故的家庭度過難關。

台泥企業團董事長張安平親自主持DAKA園區的「1000+1」慶祝活動，宣告DAKA進入下一階段：除了增設新的展館「鸚鵡螺圖書館」與「塗鴉館」，開設更多深度體驗與永續手作課程外，台泥DAKA也發行由辜嚴倬雲植物保種中心復育成功、限量的「1000+1」的台灣油菊種子明信片，台泥邀請每一位來到 DAKA 的旅人成為那個關鍵的「+1」，將永續的種子帶回各地播種。

張安平致詞時感性表示，DAKA 所在的和平是「山與海交織之境，自然與工業共存之地」。他指出，在這裡社會、自然與工廠不再有分界，而是實踐「共生、共美、共榮」的理想。針對千萬人次的里程碑，張安平定義道：「一千萬是歷史，『+1』則是未來。」他認為那個「1」可以是旅人、員工，也可以是部落的孩子或每一位村民。

他表示，當這些微小而真實的力量在 DAKA 匯聚，工業就能轉化為觀光，而觀光則成為改變的力量。張安平同時致謝重要夥伴統一企業大家長羅智先當初果斷支持，在不到一秒的時間內便允諾進駐 7-11 與星巴克，讓 DAKA 成為連結社會與產業的溫暖橋樑。台泥更表彰了在海拔一千公尺礦山上，勇於接受「AI 無人電動礦山車」導入與轉型的 14 位在地司機夥伴，象徵DAKA所在的和平工業聚落正邁向數位低碳、人與科技同步進化的全新里程碑。

12 日起正式啟用的DAKA園區「塗鴉館」，不僅是新推出的永續手作教育基地，未來也將開放公眾租借作為會議場域。目前已有越來越多企業與公部門團體選擇到 DAKA 進行全日 ESG 培訓：利用塗鴉館舉辦課程或會議，搭配園區內已取得環境教育場所認證的「和平生態工業港」與「和平電廠」參訪，並轉往結合水泥窯高溫協同處理氣化爐技術、負責處理花蓮垃圾的「台泥DAKA再生資源利用中心」，參與「鸚鵡螺圖書館」遊程。

該中心成功將鄰避設施轉化為精緻旅遊景點，自去年 11 月開放以來已吸引逾千位遊客，預計3 月28日開辦首次「星空場」，讓旅人得以走進光影交織的夜間生產基地，感受循環經濟實踐。在花蓮觀光亟待重振之際，塗鴉館 2026 年起也啟動每月永續課程，3月由藝術家洪晧倫開設的「土壤畫創作」一上線即秒殺，四月起將陸續推出「微型森林生態瓶」、「海廢地景翻印」、「五感體驗藥草香槌」及「低碳水泥手作小馬」等課程，將環境保育實踐於日常生活。

2020年1月，台泥決定將花蓮和平水泥廠部分場域對外開放，打造出如今家喻戶曉的「台泥DAKA園區」。DAKA 不僅是國內大型重工業中，唯一取得經濟部觀光工廠認證的標竿，目前也穩坐花蓮縣前五大熱門景點。在 12 日舉行的「1000+1」慶祝活動中，環境部資源循環署、經濟部產業園區管理局臺北分局、經濟部地質調查及礦業管理中心、花蓮縣政府及秀林鄉公所等中央與地方機關，以及統一超商、星巴克與辜嚴倬雲植物保種中心等共創夥伴皆受邀見證。現場包括和平村及宜蘭澳花村的地方意見領袖也齊聚一堂，共同見證 DAKA 與社區攜手走過六年、轉化工業場域為地方共好的豐碩成果。此外，台泥也特別感謝包含雲朗觀光在內的合作夥伴長期支持，共同為花蓮永續觀光注入力量。

統一企業 羅智先 星巴克

延伸閱讀

新北市府攜手企業共同植樹 信義房屋響應綠化行動

青年百億圓夢基金 提供「海外翱翔組」236案多元機會

相關新聞

長榮、榮運下午5點半召開重訊記者會 公布董事會決議

臺灣證券交易所公告，長榮（2603）及榮運（2607）於將於13日17時30分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由財務部協理莫政平及總經理林振芳，說明董事會重大決議事宜。

森崴能源下午4點召開重訊記者會 財務長說明董事會重大決議

臺灣證券交易所公告，森崴能源（6806）將於13日16點，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由李心美財務長、歐世壹會計經理說明董事會重大決議。

蕭美琴：政府將持續推動政策投入資源 協助台灣品牌走向國際

副總統蕭美琴13日上午出席「2026台北國際連鎖加盟大展－春季展開幕典禮」，感謝台灣連鎖加盟促進協會協助許多臺灣品牌走向國際，政府也會以「全政府力量」相挺，持續推動政策及投入資源支持產業發展，並協助企業面對AI數位轉型，讓臺灣品牌在世界舞台持續大放異彩。

王品營收新高陳正輝豪發1,500萬紅包

王品（2727）集團董事長陳正輝13日宣布，發放1,500萬元「特別獎金」，感謝同仁犧牲假期、堅守崗位，為顧客帶來美好的服務與用餐體驗。除了共享營運成果，更對全體同仁表達誠摯的感謝。

2月營收創高！王品董事長豪發1500萬元紅包！正職、計時員工人人有獎 近萬人受惠

餐飲龍頭王品集團（2727）今年營運氣勢強勁，農曆春節檔期帶動業績衝高，2月營收一舉衝上歷史新高。王品董事長陳正輝13日發出內部信，感謝員工在春節假期堅守崗位，並宣布加發1,500萬元特別獎金，與近萬名員工共享營運成果。

東森財報／去年 EPS 1.99元創近年新高 每股配發股利1.2元

東森（2614）公告去年財報，全年合併營收54.7億元，稅後淨利6.53億元，年增75%，每股盈餘（EPS）1.99元，為近年新高。董事會並通過擬配發每股現金股利0.4元、股票股利0.8元，合計1.2元股利，為近年來最高水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。