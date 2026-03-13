全家響應穆斯林開齋節 啟動「地方創生×多元共融」計畫

全家（5903）持續打造全台最大移工友善生活圈！據調查，全球穆斯林人口占比已達四分之一，而台灣穆斯林族群亦已突破30萬人，其中包含大量印尼籍移工與新住民，形成具規模的新興消費族群，更帶動清真商品與友善服務需求持續成長。「全家」13日宣布攜手國發會、資誠永續與One-Forty啟動「地方創生×多元共融」示範計畫，與基隆、桃園地方創生青年團隊，共同促進文化共融。

「全家」透過「在地引路、數位橋梁、生活金融、文化連結」四大行動，系統性打造全台最大移工友善生活圈。創便利商店之先，即日起推出東南亞4國語言LINE官方帳號，加入後即可透過印尼、越南、泰國與菲律賓等語言，快速查找所需的店舖服務或商品資訊，同時全盈+PAY串聯美家人力MG PAY與CLC Online APP，雙管齊下強化移工在台的數位消費與金融生活。在文化交流面向，「全家」連續3年響應Eid-al-Fitr in Taipei臺北市開齋節活動，為便利商店之最，今年將於3月22日進駐大安森林公園設置FamiMobi多元文化快閃店。配合節慶檔期，「全家」亦推出指定11款HALAL清真商品買一送一優惠，並同步引進多款印尼人氣零食新品，讓在台穆斯林與移工族群能在熟悉的巷口便利商店感受家鄉風味與節慶氛圍。

「全家」攜手國發會、資誠永續與One-Forty，共同合作「地方創生×多元共融」在地引路示範計畫，首創企業、政府、顧問團隊與NGO跨界合作，串聯地方創生青年團隊與在地文化資源，打造全新永續合作模式。計畫首波將以北北基桃為示範場域，並結合地方創生團隊「雞籠卡米諾」及「由米整合行銷工作室」等青年夥伴，由熟悉台灣在地城市文化脈絡的地方團隊擔任「文化引路人」，透過導覽與城市故事轉譯，讓移工族群更深入理解台灣各地歷史、人文與地方特色。

作為示範計畫的第一波行動，「全家」將於5月10日與雞籠卡米諾、One-Forty合作舉辦「基隆菲律賓移工城市文化小旅行」，邀請菲律賓籍移工走訪基隆港區歷史街區與城市文化景點，透過文化導覽與城市探索，認識基隆港都歷史與地方生活風貌，並促進移工與地方社區之間的理解與互動。行程亦將串聯基隆在地「全家」店舖作為文化導覽站點之一，透過企業本業與地方文化資源的整合，讓便利商店從日常消費場域進一步成為文化交流與族群融合的平台，也讓地方創生團隊發揮能量累積文化導覽與國際交流經驗。

便利商店的語言與金融服務，已成為滿足移工便利生活的兩大關鍵。「全家」此次從「數位服務」與「生活金融」兩大面向出發，即日起推出東南亞語系LINE 官方帳號，涵蓋印尼、越南、泰國與菲律賓4國語言介面，不定期提供商品與優惠訊息、專屬優惠券與鄰近店舖服務指引，並導入數位版「溝通友善墊板2.0」，含括移工最常使用的「領取包裹」與「寄錢回家」等服務指引，讓移工顧客資訊取得與消費體驗更加即時便利。

在生活金融面向，「全家」旗下關係企業全盈+PAY持續透過「嵌入式支付金融科技」扮演關鍵賦能角色，串聯移工族群常用的「美家人力MG PAY」、「CLC ONLINE APP」兩大平台；MG PAY由美家人力公司推出，是在台移民工及外籍人士愛用的電子支付與跨境匯款系統，而CLC Online APP則由東南亞聯合超市CLC Mart打造，為深受移工與新住民族群喜愛的東南亞電商平台。此次透過全盈+PAY嵌入，賦能MG PAY與CLC ONLINE APP在台電子支付、錢包儲值與轉帳功能，移工得以在熟悉的平台中滿足在台消費需求，透過在地支付能力與跨境服務的整合擴大，形成更完整的生活金融場景，強化移工在台日常的便利與連結。