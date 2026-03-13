蕭美琴：政府將持續推動政策投入資源 協助台灣品牌走向國際

副總統蕭美琴13日上午出席「2026台北國際連鎖加盟大展－春季展開幕典禮」，感謝台灣連鎖加盟促進協會協助許多臺灣品牌走向國際，政府也會以「全政府力量」相挺，持續推動政策及投入資源支持產業發展，並協助企業面對AI數位轉型，讓臺灣品牌在世界舞台持續大放異彩。

蕭美琴致詞時表示，「非常高興能親眼見證臺灣連鎖加盟事業蓬勃發展，看到現場許多攤位及人潮，相信代表的不只是商機，更是臺灣愛打拚、肯創新的生命力。感謝台灣連鎖加盟促進協會從2000年開始，陪著臺灣企業在北中南各地奔波，舉辦一年5場以上的大展，孵化許多人創業的夢想，同時協助許多優秀品牌從巷弄走到國際，讓世界看到臺灣的品牌不只有品質、更有溫度。今年10月，世界暨亞太連鎖年會將再度來到臺灣舉行，凸顯國際社會對臺灣連鎖加盟產業的高度肯定及期待，更是我們發揮主場優勢的機會」。

蕭美琴提到，連鎖加盟產業跟國人的生活非常貼近，包括早上喝的咖啡、下班後的晚餐、幫小朋友挑選的衣服，每一份食衣住行服務的背後，都可以看到臺灣中小企業的用心，希望未來也有機會能親自體驗臺灣連鎖加盟的服務。

蕭美琴談到，去年臺灣的經濟成長表現令人驚豔，很多外賓聽到臺灣的經濟成長率達到8.6%以上，都非常羨慕及欽佩。除了科技領域的成長，他期待餐飲零售等領域也同樣能享受經濟成長的果實。即使面對國際情勢波動及地緣政治挑戰，臺灣的服務業仍展現強大的韌性，因為有各位在第一線守護大家的日常生活，臺灣社會才能夠更穩定及共好。

蕭美琴說，稍早理事長吳永強提到，他今日出席活動象徵政府對中小企業及連鎖加盟產業的支持。事實上，政府是以「全政府力量」共同相挺，除了行政院阮昭雄副秘書長率領行政院團隊與會，僑務委員會也提供協助，只要臺灣連鎖加盟品牌走向海外，就能與全球僑界形成緊密連結。另外，農業部、經濟部等各部會也共同投入資源支持產業發展，退輔會則積極輔導退伍軍人投入創業行列。在資金協助方面，信保基金、農業信用保證基金及中小企業相關輔導機制均同步到位，整合中央與地方資源，支持年輕人創業及中小企業拓展海外市場。

談及臺灣品牌在海外的發展，蕭美琴分享個人經驗指出，當年在美求學期間，要品嘗臺灣美食並不容易，然而多年後赴美擔任駐美代表時，生活圈內已經出現數十家臺灣珍珠奶茶連鎖店，且深受美國主流社會與年輕族群喜愛，成為當地廣受歡迎的美食與文化象徵，這正是臺灣軟實力向世界擴展的重要展現。除了科技實力之外，臺灣的美食文化也逐漸融入許多國家的日常生活，成為連結臺灣與世界的重要橋梁。

蕭美琴感謝連鎖加盟業界長期以來的努力與打拚，讓世界各國民眾能透過味覺與文化接觸到臺灣，進一步認識臺灣的實力。面對下一年度的新挑戰，政府將協助企業因應全球數位轉型，以AI作為工具，為產業經營及世界接軌提出多元解決方案，並透過AI與數位化應用，打造讓民眾有感的智慧生活圈。他也期待稍後能親眼見證AI應用在物流、庫存、顧客消費行為等領域的資訊整合，讓每位企業主都能即時掌握未來規劃方向。

蕭美琴指出，經營事業並不容易，尤其在面臨人力短缺、競爭日益激烈之際，但危機就是轉機，政府會持續做大家的後盾，支持大家拚事業及走向國際，並提出新的照顧政策，減輕創業初期的負擔。包括賴總統非常重視的「0-6歲國家一起養」、長照3.0及各項減稅政策，期盼減輕年輕人的壓力，提供更多照顧，讓臺灣均衡發展，將臺灣打造為「韌性之島」。這份「韌性」不僅來自科技，更是大家對這片土地的關懷、包容及信任，也代表臺灣在面對各種挑戰都能靈活應對。

蕭美琴表示，相信在這幾天的展覽中，會有更多創業家在此找到志同道合的合作夥伴，開啟事業的新篇章，政府也會繼續與大家並肩同行，讓臺灣品牌在世界舞台持續大放異彩。並祝福活動圓滿順利成功，馬年事業如奔騰的駿馬般快速向前、持續擴大。