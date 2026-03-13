聽新聞
王品營收新高陳正輝豪發1,500萬紅包
王品（2727）集團董事長陳正輝13日宣布，發放1,500萬元「特別獎金」，感謝同仁犧牲假期、堅守崗位，為顧客帶來美好的服務與用餐體驗。除了共享營運成果，更對全體同仁表達誠摯的感謝。
王品集團2月自結合併營收23.4億元、前2月累計合併營收45.2億元，兩項紀錄都刷新集團歷史新高，尤其農曆春節期間業績超旺，初一到初四連續四天單日營收連續4天破億的亮眼成績，傲視台灣餐飲業。
王品表示，凡符合資格的同仁，不論正職與計時都在獎勵範圍，共享集團營運成果，初估約有超過9,800人可以領到獎金。
