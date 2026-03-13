快訊

王品營收新高陳正輝豪發1,500萬紅包

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
王品董事長陳正輝豪發1,500萬特別獎金，並寫信感謝同仁在農曆春節辛苦付出。圖／王品集團提供
王品董事長陳正輝豪發1,500萬特別獎金，並寫信感謝同仁在農曆春節辛苦付出。圖／王品集團提供

王品（2727）集團董事長陳正輝13日宣布，發放1,500萬元「特別獎金」，感謝同仁犧牲假期、堅守崗位，為顧客帶來美好的服務與用餐體驗。除了共享營運成果，更對全體同仁表達誠摯的感謝。

王品集團2月自結合併營收23.4億元、前2月累計合併營收45.2億元，兩項紀錄都刷新集團歷史新高，尤其農曆春節期間業績超旺，初一到初四連續四天單日營收連續4天破億的亮眼成績，傲視台灣餐飲業

王品表示，凡符合資格的同仁，不論正職與計時都在獎勵範圍，共享集團營運成果，初估約有超過9,800人可以領到獎金。

陳正輝 餐飲業 董事長 王品

2月營收創高！王品董事長豪發1500萬元紅包！正職、計時員工人人有獎 近萬人受惠

餐飲龍頭王品集團（2727）今年營運氣勢強勁，農曆春節檔期帶動業績衝高，2月營收一舉衝上歷史新高。王品董事長陳正輝13日發出內部信，感謝員工在春節假期堅守崗位，並宣布加發1,500萬元特別獎金，與近萬名員工共享營運成果。

東森財報／去年 EPS 1.99元創近年新高 每股配發股利1.2元

東森（2614）公告去年財報，全年合併營收54.7億元，稅後淨利6.53億元，年增75%，每股盈餘（EPS）1.99元，為近年新高。董事會並通過擬配發每股現金股利0.4元、股票股利0.8元，合計1.2元股利，為近年來最高水準。

14坪公寓被拒貸好難賣 地政士一動作變搶手貨、屋多主賺180萬元

多數銀行把15坪以下產品，視為高風險投資型產品，常會限制貸款成數，甚至拒貸。新北市一位公寓屋主也碰到這種情況，由於權狀只有14坪，雖然有人想買，但新買方去銀行諮詢時一再被拒於門外，瀕臨破局。

全台女性買屋有感增加 3縣市購屋占比逾5成

近年來購屋族群的結構出現明顯變化。永慶房產集團盤點近五年全台和七都女性購屋交易量占比數據，發現2020年全台女性購屋占比為47.1%，到了2025年已提升至49.2%，增加2.1個百分點，顯示女性購屋占比有持續上升的跡象。其中，台南市女性購屋占比增加最多，這五年間增加2.7個百分點。

汽車零組件友鋮 今年營收有望成長5%-10%

汽車零組件友鋮（7718）董事長張宏誠表示，歐洲車廠新車款開始出貨，今年營收有望成長5%-10%；考量到市場需求，在客戶不衝突，選擇互補強的企業為主軸，新年度會擴大併購，未來如順利整併，營收還會向上攀升。

