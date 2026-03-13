2月營收創高！王品董事長豪發1500萬元紅包！正職、計時員工人人有獎 近萬人受惠

餐飲龍頭王品集團（2727）今年營運氣勢強勁，農曆春節檔期帶動業績衝高，2月營收一舉衝上歷史新高。王品董事長陳正輝13日發出內部信，感謝員工在春節假期堅守崗位，並宣布加發1,500萬元特別獎金，與近萬名員工共享營運成果。

王品集團2月自結合併營收23.4億元、前二月累計合併營收45.2億元，兩項紀錄都刷新集團歷史新高，尤其農曆春節期間業績超旺，初一到初四連續四天單日營收破億的亮眼成績，傲視台灣餐飲業。王品表示，凡符合資格的同仁，不論正職與計時都在獎勵範圍，共享集團營運成果，初估約有超過9800人可以領到獎金。

陳正輝在給員工的內部信中提到，在剛剛結束的假期，當許多人與親友共享天倫，謝謝各位堅守崗位，持續為每位走進王品餐廳的貴賓，提供最好的美食，最溫暖專業的服務。正因為有你們的投入與付出，今年1~2月的合併營收，我們創下了歷史新高紀錄，這份

亮眼的成績單，是團隊精神與服務價值的最佳展現，是全體王品家人共同努力的成果。在此，我要向大家表達最誠摯的感謝。

各位的努力與相互支持，是王品集團持續成長的重要力量。為了感謝大家的付出，我決定發放特別獎金，與大家共享我們的經營成果，希望夥伴感受到這份榮耀與喜悅。

接下來從4月開始，清明節、母親節和端午節，每個月有連續假期，更多顧客在重要時刻來到王品，與親友相聚，款待心中最重要的人，這是展現服務的機會，期盼大家秉持王品的服務理念，為顧客每一次的用餐體驗做到最好。 希望每位王品家人用真誠笑容、細緻服務與團隊合作，為顧客帶來美好的用餐體驗，再次謝謝大家的努力與付出。