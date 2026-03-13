聽新聞
0:00 / 0:00
東森財報／去年 EPS 1.99元創近年新高 每股配發股利1.2元
東森（2614）公告去年財報，全年合併營收54.7億元，稅後淨利6.53億元，年增75%，每股盈餘（EPS）1.99元，為近年新高。董事會並通過擬配發每股現金股利0.4元、股票股利0.8元，合計1.2元股利，為近年來最高水準。
在轉投資事業表現方面，自然美與東森購物成為主要成長動能。自然美受惠「AI科美、大健康」策略帶動，2025年全年營收約22億元，年增約50%，並由2024年虧損約4.2億元，大幅改善為2025年稅後獲利約4,000萬元，成功轉虧為盈。
其中，中國大陸市場營收約18.3億元，年增74.7%，占整體營收約82.7%，為主要成長引擎；通路布局亦持續擴大，截至2025年底全球加盟門市與銷售據點達2,070家，較2024年的1,768家增加302家、年增約17.1%，其中加盟通路全年新開店425家、直營門市增加至23家，全年新增門市數較前一年增加116家，持續強化品牌市場布局。
東森購物則持續受惠AI導入與營運效率提升，去年度稅後淨利逾13億元，每股盈餘（EPS）高達12.9元，獲利表現持續攀升；股利配發方面，前兩季已配發現金股利每股5.5元，將再配發每股4元，合計每股配發9.5元，股東回饋表現亮眼。
東森國際表示，未來將持續深化核心事業經營，強化資產活化與轉投資管理，並透過AI、數位化及大健康布局，擴大營運綜效，提升整體企業價值與股東權益。同時，集團林口總部大樓預計將於今年完工，與晶華品牌合作之飯店資產規劃亦將持續推進，結合總部營運、資產活化及整體策略布局，進一步強化東森國際中長期發展動能，為集團未來營運成長增添穩定支撐。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。