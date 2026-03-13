東森財報／去年 EPS 1.99元創近年新高 每股配發股利1.2元

近年來購屋族群的結構出現明顯變化。永慶房產集團盤點近五年全台和七都女性購屋交易量占比數據，發現2020年全台女性購屋占比為47.1%，到了2025年已提升至49.2%，增加2.1個百分點，顯示女性購屋占比有持續上升的跡象。其中，台南市女性購屋占比增加最多，這五年間增加2.7個百分點。

2026-03-13 11:50