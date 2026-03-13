14坪公寓被拒貸好難賣 地政士一動作變搶手貨、屋多主賺180萬元

多數銀行把15坪以下產品，視為高風險投資型產品，常會限制貸款成數，甚至拒貸。新北市一位公寓屋主也碰到這種情況，由於權狀只有14坪，雖然有人想買，但新買方去銀行諮詢時一再被拒於門外，瀕臨破局。

後來找上地政士，地政士一看權狀，立刻申調工務局竣工圖，發現陽台可以補登記，結果一夕之間醜小鴨變天鵝，銀行搶著做房屋貸款，成交單價也從一坪40萬元拉高到45萬元，屋主多賺180萬元。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，這間新北市公寓，屋齡超過50年，由於早期的公寓除了樓梯間測繪在主建物內，沒有公設的負擔，所以雖然登記14坪，但和坊間登記20坪的大樓房屋有一樣的使用空間。

屋主住了10多年因為工作原因，需要搬到台中，在台中買了預售屋，為了避免未來預售屋蓋好後，房屋貸款卡到2房，新購房屋銀行貸款不足，決定將新北市公寓出售，以降低負擔。

問題來了，因為權狀登記只有14坪未滿15坪，新買方去銀行諮詢時總是被拒於門外，房子無法成交，後來找上地政士事務所求助，他們一看權狀上沒有陽台的記載，但是房屋現場前後都有陽台，覺得機會來了。

第一時間，他們就先申調工務局的竣工圖，發現確實有陽台的面積可以補登記。經過地政事務所的收件、審查到核准後公告15天，房屋權狀多了2.5坪的陽台面積，原本14坪房子，加上陽台補登記後，合計總共16.5坪。

突破15坪後，銀行態度變了，搶著要做房屋貸款，讓買方信心大增，而屋主也從最先考量貸款不易，每坪要價40萬元，增加到45萬元。原本總價560萬元，最後以約720萬元成交，屋主多賺了180萬元。

鄭文在表示，這個案子如果沒有辦理陽台補登，以每坪40萬元計算，無法找到銀行貸款，買房必須準備560萬元現金，而買方手上如果有560萬元的自備款，可能會找2000萬元含車位的產品，根本不會成交。

他表示，早期地政法令和現今不同，不少老公寓陽台並未登記，屋主出售前應該特別注意，如果順利補登，不但能多出坪數增加售價，小坪數產品更能從醜小鴨變成天鵝。