汽車零組件友鋮 今年營收有望成長5%-10%

汽車零組件友鋮（7718）董事長張宏誠表示，歐洲車廠新車款開始出貨，今年營收有望成長5%-10%；考量到市場需求，在客戶不衝突，選擇互補強的企業為主軸，新年度會擴大併購，未來如順利整併，營收還會向上攀升。

張宏誠表示，目前汽車零組件產品約占8成，工業產品約占2成，友誠歐洲客戶車型年底要發表，配合新車發表時間，第一波的零組件近期就會開始出貨，成為推升今年營收重要的重要動能，隨著未來新車上市後的銷售增加，友鋮的營收還會再向上攀升。

運用AI來開發各種客戶客戶的圖面，提供產品設計生產規劃，透過AI可以讓產品更精準，友鋮提供給客戶的報價效率提高，增取訂單的速度會加快。

友鋮產品銷售地區北美洲63%、歐洲28%，另外，亞洲、澳洲及紐西蘭8%；透過終端客戶包含知名汽車大廠，包含雙B、保時捷、福特、福斯、特斯拉等，其餘如惠而浦、伊萊克斯等電器品牌也是客戶之一。

友鋮是金屬零件製造商大廠，實驗室獲得了 A2LA（美國實驗室認證協會）認證。主力產品Nordic Bolt & Nut（楔形鎖定緊固件）、Spec Locking Washer、鋁合金的熱處理製程和一些組裝設備等都擁有產品專利；2025年安南地區，新吉工業區新吉廠房，全新落成，成為長期推升營收、獲利成長新動能。

扣件產業也面臨中國大陸的競爭，所以要避開競爭激烈的紅海市場，不斷開發新技術並將其融入製造和管理系統，包括電子化管理和電子商務，友鋮深耕汽車相關螺絲帽市場，生產特殊規格螺絲及零組件，以提供客戶整合配套服務，增加產品銷售毛利率。