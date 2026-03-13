快訊

汽車零組件友鋮 今年營收有望成長5%-10%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
汽車零組件友鋮董事長張宏誠(左)父子齊心拚業績。黃淑惠攝
汽車零組件友鋮（7718）董事長張宏誠表示，歐洲車廠新車款開始出貨，今年營收有望成長5%-10%；考量到市場需求，在客戶不衝突，選擇互補強的企業為主軸，新年度會擴大併購，未來如順利整併，營收還會向上攀升。

張宏誠表示，目前汽車零組件產品約占8成，工業產品約占2成，友誠歐洲客戶車型年底要發表，配合新車發表時間，第一波的零組件近期就會開始出貨，成為推升今年營收重要的重要動能，隨著未來新車上市後的銷售增加，友鋮的營收還會再向上攀升。

運用AI來開發各種客戶客戶的圖面，提供產品設計生產規劃，透過AI可以讓產品更精準，友鋮提供給客戶的報價效率提高，增取訂單的速度會加快。

友鋮產品銷售地區北美洲63%、歐洲28%，另外，亞洲、澳洲及紐西蘭8%；透過終端客戶包含知名汽車大廠，包含雙B、保時捷、福特、福斯、特斯拉等，其餘如惠而浦、伊萊克斯等電器品牌也是客戶之一。

友鋮是金屬零件製造商大廠，實驗室獲得了 A2LA（美國實驗室認證協會）認證。主力產品Nordic Bolt & Nut（楔形鎖定緊固件）、Spec Locking Washer、鋁合金的熱處理製程和一些組裝設備等都擁有產品專利；2025年安南地區，新吉工業區新吉廠房，全新落成，成為長期推升營收、獲利成長新動能。

扣件產業也面臨中國大陸的競爭，所以要避開競爭激烈的紅海市場，不斷開發新技術並將其融入製造和管理系統，包括電子化管理和電子商務，友鋮深耕汽車相關螺絲帽市場，生產特殊規格螺絲及零組件，以提供客戶整合配套服務，增加產品銷售毛利率。

汽車零組件友鋮董事長張宏誠對於今年營運展望有信心。黃淑惠攝
電子商務 特斯拉 客戶 汽車零組件

相關新聞

外國人在台置產創2005年來新低 房仲：只剩一種買盤

根據內政部統計，2025年外國人取得建物僅857棟，為2005年以來最低。大家房屋企研室公關襄理賴志昶分析，2025年房市進入盤整期，加上平均地權條例修法，私法人購置住宅採許可制，更令外國人置產意願急凍，目前只剩剛性買盤。

東森財報／去年 EPS 1.99元創近年新高 每股配發股利1.2元

東森（2614）公告去年財報，全年合併營收54.7億元，稅後淨利6.53億元，年增75%，每股盈餘（EPS）1.99元，為近年新高。董事會並通過擬配發每股現金股利0.4元、股票股利0.8元，合計1.2元股利，為近年來最高水準。

14坪公寓被拒貸好難賣 地政士一動作變搶手貨、屋多主賺180萬元

多數銀行把15坪以下產品，視為高風險投資型產品，常會限制貸款成數，甚至拒貸。新北市一位公寓屋主也碰到這種情況，由於權狀只有14坪，雖然有人想買，但新買方去銀行諮詢時一再被拒於門外，瀕臨破局。

全台女性買屋有感增加 3縣市購屋占比逾5成

近年來購屋族群的結構出現明顯變化。永慶房產集團盤點近五年全台和七都女性購屋交易量占比數據，發現2020年全台女性購屋占比為47.1%，到了2025年已提升至49.2%，增加2.1個百分點，顯示女性購屋占比有持續上升的跡象。其中，台南市女性購屋占比增加最多，這五年間增加2.7個百分點。

汽車零組件友鋮 今年營收有望成長5%-10%

金寶電子扮演地方創生「加速器」 實踐生態永續與文化共生的願景

響應國家發展委員會推動地方創生與企業永續共創行動，金寶電子受邀參與「地方創生與企業永續共創發表會」，並以「深坑 Tea-Link 地方創生專案」作為企業深耕地方的「加速器型」案例代表，展現金寶如何從營運總部所在地出發，結合本業能力、永續思維與在地夥伴協作，逐步建構具延續性與擴散性的地方共好模式。

