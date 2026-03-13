金寶電子扮演地方創生「加速器」 實踐生態永續與文化共生的願景

響應國家發展委員會推動地方創生與企業永續共創行動，金寶電子受邀參與「地方創生與企業永續共創發表會」，並以「深坑 Tea-Link 地方創生專案」作為企業深耕地方的「加速器型」案例代表，展現金寶如何從營運總部所在地出發，結合本業能力、永續思維與在地夥伴協作，逐步建構具延續性與擴散性的地方共好模式。

金寶電子自1979年於深坑設廠以來，始終秉持「在地扎根、回饋社會」的核心理念，將企業發展與地方脈動緊密連結。多年來，從弱勢長者送餐計畫、景美溪河堤照護行動、小家電維修義診，到近年推動的深坑茶產業復興，金寶對於深坑的投入並非零星式參與，而是有脈絡且長期持續累積的在地實踐。

此次分享的「深坑 Tea-Link」專案，正是金寶以深坑作為ESG核心場域所發展出的地方創生行動。金寶進一步規劃以「茶產業復興」、「生態永續」、「人文培力」作為深坑在地持續推展的三大主軸，期望透過更系統化、長期化的方式，陪伴地方走出永續發展路徑。

在「茶產業復興」面向，金寶攜手深坑農會，共同為重新擦亮深坑茶產業的招牌而努力。金寶將持續運用設備、技術與企業資源，目前已投入製茶設備優化與體驗場域建置，並結合員工參與及外部合作單位力量，強化深坑茶產業的生產能量與品牌價值，讓地方特色產業重新累積發展動能。

在「生態永續」面向，從金寶員工開始實踐，進而計劃以溪流保育、生態步道維護及環境教育為重點，推動居民共同參與，提升對在地自然環境的理解與珍惜。未來也將以「深坑 Tea-Link」為地方發展核心，進一步發起「景美溪流域計畫」，將行動從單點延伸至整體流域與地方發展議題，擴大在地影響力。與螢火蟲書屋的合作，亦將以生物多樣性為核心主題，共同為景美溪流域的生態環境守護努力。

在「人文培力」面向，金寶規劃投入數位平台開發及深坑地方文化品牌工作坊，串聯在地故事、青年、社群與市場，讓人文能量成為支持地方長期發展的重要動力。

總經理陳威昌表示：「金寶長期在深坑發展，也一路見證地方的變化，因此對深坑始終有深厚的責任感與情感連結。推動深坑茶產業復興的初衷，也是心繫在地，希望真正為地方做一些有意義且能長久累積的事情。」

永續長游乃溥亦指出：「企業永續行動若要真正產生影響力，關鍵不在單次投入規模，而在於是否能回應地方需求、串聯多方資源，並形成可持續推進的架構。透過深坑茶產業復興，從在地茶產業與文化出發，為深坑地方創生與長遠發展累積新的動能。

金寶電子未來將持續以「深坑 Tea-Link」作為地方發展核心，從茶產業復興出發，進一步串聯景美溪流域生態治理、人文培力與多元夥伴協作，逐步建構兼具地方特色、永續價值與社會影響力的行動模式，讓金寶從「在地企業」的角色，進一步成為「與地方共同成長的最佳夥伴」。