快訊

3月便宜資費懶人包／4G吃到飽真的變貴！5G攻399元更划算

接班後一路神隱！伊朗最高領袖傳聞昏迷截肢 官媒代讀新聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

三大抗性夾擊外資市場 外國人在台置產探10年新低

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

政府打炒房等措施劍指高總價市場，也令外國人購置房產意願直線下滑。住商機構統計內政部資料，2025年外國人取得建物僅857棟，探下自2005年以來最低。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，2025年房市進入盤整期，加上《平均地權條例》修法上路，私法人購置住宅採許可制，更令外國人購屋意願急凍。

賴志昶指出，觀察近十年數據，外國人取得建物棟數都能維持千餘棟，就算為房市低點的2016年間，還能維持近千棟的量體，但2025年急轉直下僅剩857棟，跌幅高達24.8%。

主要有三大原因，首先是《平均地權條例》修法上路後，私法人購屋僅能以許可制，該政策衝擊過去習慣以境外法人名義購置不動產的高資產族群，導致買盤大幅萎縮；其次，全球經濟環境在去年詭譎多變，加上地緣政治風險，也讓外資進場更為謹慎；最後，2025年整體房市進入盤整，買氣重挫，部分區域價位也出現盤整，令外國人購置房地產更顯謹慎。

另看數據，取得量下滑的同時，外國人移轉建物的量體也同步下滑24.8%，來到587棟。賴志昶認為，過去幾年受惠於疫情後房市大多頭，房價多有漲勢，如為早期入手的高資產族群或外國私法人屋主，多已獲利了結，惟近年來受制於房地合一稅針對外國法人與自然人課以重稅，加上歷經政府打房與信用管制，市場買盤趨冷，且多次措施皆劍指外國屋主較青睞的高總價住宅，令價格波動加劇，最終令外國人移轉亦更加謹慎。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，在房地合一上路，加上私法人不能購置住宅等因素影響下，外資在台置產已轉為理性觀望，未來此類交易將更趨向於自用為主，短期內難見投資買盤，在法規日趨嚴格與房市基本面改變的雙重作用下，市場將全面回歸剛性與長期置產，但若政府有引資金、人才入台的意願，比起一刀切的稅制調控，或許可以思考更多元的配套方式，也有助於外國人在台落地生根，一起為台灣努力。

外國人取得建物統計。資料來源／住商機構
外國人取得建物統計。資料來源／住商機構

市場 房市 地緣政治風險 外國人

延伸閱讀

高端住宅掀「獨立會館」風台中品牌建商搶攻高資產圈層

捷運宅也失靈！中捷綠線各站僅蛋黃區三站逆勢抗跌

房市投機客跑光光？2025年前三季仍有近萬戶短進短出被課45%

相關新聞

台塑集團轉型 訂五年計畫…四大公司規劃113項專案

台塑集團啟動五年轉型計畫。總裁吳嘉昭昨（12）日表示，自2023年起受到中國大陸及全球其他地區新增石化產能影響，產業景氣明顯回落。台塑集團四大公司已規劃2030年共有113項轉型專案，預估到2030年可帶來約386億元的效益。

三大抗性夾擊外資市場 外國人在台置產探10年新低

政府打炒房等措施劍指高總價市場，也令外國人購置房產意願直線下滑。住商機構統計內政部資料，2025年外國人取得建物僅857棟，探下自2005年以來最低。

南市揭房市交易「五大地雷」 建材不符、施工瑕疵居前兩名

為保障市民居住權益，台南市政府針對近期房地產消費爭議與租屋糾紛案件，整理常見糾紛類型，去年台南房地產五大糾紛合計231案，其中建材不符、施工瑕疵高居前兩名，市府強調購屋租屋糾紛頻傳，提醒民眾提高契約審閱意識，透過資訊透明與條款明確，降低資訊落差與履約爭議。

外國人在台置產創2005年來新低 房仲：只剩一種買盤

根據內政部統計，2025年外國人取得建物僅857棟，為2005年以來最低。大家房屋企研室公關襄理賴志昶分析，2025年房市進入盤整期，加上平均地權條例修法，私法人購置住宅採許可制，更令外國人置產意願急凍，目前只剩剛性買盤。

仲恩取得科技事業核准函 啟動 IPO 送件 台、日、美三地都有大進展

仲恩（7729）12日公告，已正式取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書，公司將依規劃時程推進資本市場布局，啟動IPO規劃，辦理股票上市申請相關作業。

美時公告2025年營運成果 營收連續七年達成雙位數成長 EPS 18.14元

美時（1795）12日晚間公告2025財務與營運成果，全年營收達成連續七年雙位數成長。2025年營收205.09億元，年增10%，部分受惠於收購Alvogen，貢獻2025年營收9.94億元。每股純益（EPS）為18.14元，年減 6%，主要受到收購Alvogen產生的一次性費用影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。