南市揭房市交易「五大地雷」 建材不符、施工瑕疵居前兩名

為保障市民居住權益，台南市政府針對近期房地產消費爭議與租屋糾紛案件，整理常見糾紛類型，去年台南房地產五大糾紛合計231案，其中建材不符、施工瑕疵高居前兩名，市府強調購屋租屋糾紛頻傳，提醒民眾提高契約審閱意識，透過資訊透明與條款明確，降低資訊落差與履約爭議。

市府法制處統計，114年度台南市不動產買賣消費爭議以「建材設備不符」65案最多，其次為「施工瑕疵」61案、「交屋遲延」54案、「建商倒閉」32案及「隱瞞重要資訊」19案，前五大類型合計231案。法制處提醒，民眾購屋前應慎選體質穩健、信譽良好的建商，並善用「契約審閱權」，詳閱契約條款，以保障自身權益。

在住宅租賃方面，消費糾紛主要集中於押金返還或抵充爭議39案，其次為水電、瓦斯及管理費負擔爭議20案，以及限制房客申請租屋補助19案，另包括提前終止租約、房屋點交與返還等相關問題。

法制處提醒，承租人簽約前應詳閱租金、押金、電費計算方式及修繕責任等條款，並建議入住前拍照存證、製作屋況點交紀錄，以減少後續爭議。另強調申請租屋補助屬承租人的法定權利，無須房東同意，出租人也不得因此限制或調漲租金。

地政局長陳淑美指出，不動產交易金額高、涉及法規與專業內容多，資訊透明相當重要。民眾若有購屋規劃，可善用內政部「不動產交易實價查詢服務網」，查閱預售屋建案經主管機關備查的契約內容，並比對周邊實價登錄行情，以提升市場判斷能力。

她也表示，建立穩定的租屋關係，關鍵在於確認出租人具有合法出租權利，並確保租賃雙方權利義務對等。若有租屋需求，建議優先選擇合法立案的租賃住宅服務業者，不僅可協助確認契約內容符合「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，也能在屋況點交、租押金管理、修繕維護及爭議處理上提供協助。

市長黃偉哲表示，購屋是多數家庭最重要的財務決策之一，在市場波動與政策調整之下，民眾更應審慎評估自身財務能力與風險承擔程度。他強調，誠信是房市健全發展的基礎，市府將持續加強預售屋契約查核與不動產廣告管理，並強化對業者銷售行為的行政監督，督促資訊公開透明，讓市民安心完成成家計畫。民眾若遇履約爭議，可透過消費爭議申訴機制尋求協助，以維護自身權益。

台南市針對近期房地產消費爭議與租屋糾紛案件，整理常見糾紛類型，提醒民眾提高契約審閱意。圖／台南市地政局提供