外國人在台置產創2005年來新低 房仲：只剩一種買盤

根據內政部統計，2025年外國人取得建物僅857棟，為2005年以來最低。大家房屋企研室公關襄理賴志昶分析，2025年房市進入盤整期，加上平均地權條例修法，私法人購置住宅採許可制，更令外國人置產意願急凍，目前只剩剛性買盤。

賴志昶指出，觀察近十年數據，外國人取得建物棟數都能維持千餘棟，就算為房市低點的2016年間，還能維持近千棟的量體，但2025年急轉直下僅剩857棟，跌幅達24%。

主要有三大原因，首先是《平均地權條例》修法上路後，私法人購屋僅能以許可制，該政策衝擊過去習慣以境外法人名義購置不動產的高資產族群，導致買盤大幅萎縮。

其次，全球經濟環境在去年詭譎多變，加上地緣政治風險，也讓外資進場更為謹慎。

第三，2025年整體房市進入盤整，買氣重挫，部分區域價位也出現盤整，令外國人購置房地產更顯謹慎。

另看數據，取得量下滑的同時，外國人移轉建物的量體也同步下滑24%，來到587棟。

賴志昶認為，過去幾年受惠於疫情後房市大多頭，房價多有漲勢，如為早期入手的高資產族群或外國私法人屋主，多已獲利了結。

近年來受制於房地合一稅針對外國法人與自然人課以重稅，加上歷經政府打房與信用管制，市場買盤趨冷，且多次措施皆針對外國屋主較青睞的高總價住宅，價格波動加劇，外國人移轉亦更加謹慎。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，房地合一，加上私法人不能購置住宅等因素影響下，外資在台置產已轉為理性觀望，未來此類交易將更趨向於自用為主，短期內難見投資買盤，市場將全面回歸剛性與長期置產。

她表示，若政府有引資金、人才入台的意願，比起一刀切的稅制調控，或許可以思考更多元的配套方式，也有助於外國人在台落地生根，一起為台灣努力。