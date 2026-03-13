美時公告2025年營運成果 營收連續七年達成雙位數成長 EPS 18.14元

美時（1795）12日晚間公告2025財務與營運成果，全年營收達成連續七年雙位數成長。2025年營收205.09億元，年增10%，部分受惠於收購Alvogen，貢獻2025年營收9.94億元。每股純益（EPS）為18.14元，年減 6%，主要受到收購Alvogen產生的一次性費用影響。

若以相同基準，排除Alvogen營收貢獻以及集團內部交易沖銷，美時2025年營收為195.15億元，年增5%，主要受到強勁的亞洲市場帶動，其中東南亞市場年增91%。另外，美國市場亦達成雙位數成長。調整後淨利為51.11億元，年增1%，EPS為19.64元，年增2%。

董事會提議每股配發股利2.69元，約占2025年EPS的15%。其中包括每股現金股利2.56元及股票股利0.13元（相當於配發0.013股）。以3月12日收盤價計算，並以相同股價估算股票股利價值，整體殖利率約為2.3%，與前一年度股利發放之殖利率水準相當。

美時總經理Petar Vazharov 表示，2025年美時營收達成連續七年成長，除了核心業務持續表現強勁，尤其是在亞洲市場，同時也受惠於與Alvogen整合帶來的貢獻。整體而言，2025年的營運成果反映了美時強韌的核心業務，以及在各個市場穩健的執行力。

Petar Vazharov 補充說明，Alvogen的收購極具轉型意義，為美時重要的里程碑。不僅大幅擴增了我們的產品組合與產品管線、強化了美時在美國的布局，亦推動美時躋身全球前二十大專科製藥廠。隨著規模擴大、營運基礎更穩固，以及更豐富的產品線，美時正邁入下一階段的成長。