快訊

內行才知道！帶神秘感的溪口小吃 慢城大林的深藏美味

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

穩定油價優先！美國一邊制裁、一邊暫准購買海上俄油

聽新聞
0:00 / 0:00

美時公告2025年營運成果 營收連續七年達成雙位數成長 EPS 18.14元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
生技產業示意圖。圖／AI生成
生技產業示意圖。圖／AI生成

美時（1795）12日晚間公告2025財務與營運成果，全年營收達成連續七年雙位數成長。2025年營收205.09億元，年增10%，部分受惠於收購Alvogen，貢獻2025年營收9.94億元。每股純益（EPS）為18.14元，年減 6%，主要受到收購Alvogen產生的一次性費用影響。

若以相同基準，排除Alvogen營收貢獻以及集團內部交易沖銷，美時2025年營收為195.15億元，年增5%，主要受到強勁的亞洲市場帶動，其中東南亞市場年增91%。另外，美國市場亦達成雙位數成長。調整後淨利為51.11億元，年增1%，EPS為19.64元，年增2%。

董事會提議每股配發股利2.69元，約占2025年EPS的15%。其中包括每股現金股利2.56元及股票股利0.13元（相當於配發0.013股）。以3月12日收盤價計算，並以相同股價估算股票股利價值，整體殖利率約為2.3%，與前一年度股利發放之殖利率水準相當。

美時總經理Petar Vazharov 表示，2025年美時營收達成連續七年成長，除了核心業務持續表現強勁，尤其是在亞洲市場，同時也受惠於與Alvogen整合帶來的貢獻。整體而言，2025年的營運成果反映了美時強韌的核心業務，以及在各個市場穩健的執行力。

Petar Vazharov 補充說明，Alvogen的收購極具轉型意義，為美時重要的里程碑。不僅大幅擴增了我們的產品組合與產品管線、強化了美時在美國的布局，亦推動美時躋身全球前二十大專科製藥廠。隨著規模擴大、營運基礎更穩固，以及更豐富的產品線，美時正邁入下一階段的成長。

現金股利 美時 美國 生技

延伸閱讀

智邦2025年 EPS 47.13元

臻鼎2025年 EPS 6.91元 配息3.45元

南寶2025年 EPS 20.25元 股息18元

皇將財報／2025年三率三升！全年稅後 EPS 2.51元創歷史次高

相關新聞

台塑集團轉型 訂五年計畫…四大公司規劃113項專案

台塑集團啟動五年轉型計畫。總裁吳嘉昭昨（12）日表示，自2023年起受到中國大陸及全球其他地區新增石化產能影響，產業景氣明顯回落。台塑集團四大公司已規劃2030年共有113項轉型專案，預估到2030年可帶來約386億元的效益。

仲恩取得科技事業核准函 啟動 IPO 送件 台、日、美三地都有大進展

仲恩（7729）12日公告，已正式取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書，公司將依規劃時程推進資本市場布局，啟動IPO規劃，辦理股票上市申請相關作業。

美時公告2025年營運成果 營收連續七年達成雙位數成長 EPS 18.14元

美時（1795）12日晚間公告2025財務與營運成果，全年營收達成連續七年雙位數成長。2025年營收205.09億元，年增10%，部分受惠於收購Alvogen，貢獻2025年營收9.94億元。每股純益（EPS）為18.14元，年減 6%，主要受到收購Alvogen產生的一次性費用影響。

共信去年營收、毛利雙增 今年展望續樂觀

共信-KY（6617）12日董事會通過2025年財務報告書與虧損撥補案。受惠肺癌新藥普羅先安（PTS-302）在中國市場的銷售增長，去年全年營收為新台幣3,645萬元，年增13.75%，且隨著銷售規模擴大與生產效率提升，去年毛利率達71%，較前一年度的27%大幅提升，展現新藥的高毛利特性。

中東衝突升溫 部分訂單改至東南亞生產 成衣雙雄：轉單效應來了

中東地緣政治衝突升溫，全球紡織成衣供應鏈再度出現調整跡象。成衣雙雄聚陽、儒鴻均指出，近期國際局勢變動已促使品牌客戶重新評估產地布局，部分原先規劃在中東或周邊地區生產的訂單，開始轉向其他生產基地，亞洲紡織供應鏈也開始感受到轉單效應。

百貨開門紅 四強樂觀全年 遠百前二月業績增9% SOGO 拚成長10%

受惠於春節長假與連假的效益，百貨業今年以來業績迎來「開門紅」，百貨四強對今年展望抱有高度期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。