共信去年營收、毛利雙增 今年展望續樂觀

共信-KY（6617）12日董事會通過2025年財務報告書與虧損撥補案。受惠肺癌新藥普羅先安（PTS-302）在中國市場的銷售增長，去年全年營收為新台幣3,645萬元，年增13.75%，且隨著銷售規模擴大與生產效率提升，去年毛利率達71%，較前一年度的27%大幅提升，展現新藥的高毛利特性。

惟因持續投入新藥開發與相關臨床試驗，以及建立符合PIC/s GMP規範的CMC（化學製造與管制）技術文件流程，致使研發費用激增而呈現虧損，每股虧損0.92元。

展望今年，共信表示，PTS-302在去年12月成功納入中國首版《商業健康保險創新藥品目錄》（簡稱商保創新藥目錄），並於今年1月起正式實施，挾中國國家的政策紅利，預期能加速達到入院採購目標，提升PTS-302於中國醫院市場的滲透率。

為因應PTS-302拓展新適應症、以及全球取證布局，共信在台灣市場已全面實施PIC/s GMP規範，以確保臨床用藥、生產、包裝及確效等的品質控管，都符合國際標準，而此舉將有助未來進軍歐美或PIC/S國際組織會員國市場，提升藥證申請核准與效率。

今年前2月共信的營收持續成長，年增逾二成，預期PTS-302在納入商保創新藥目錄後，病患自付比例將大幅下降，有助提升用藥需求與可及性，推動今年中國市場銷售進入快速增長期。

此外，在PTS-302的生產符合PIC/s GMP國際標準後，公司將加速全球授權洽談、積極拓展海外市場與新適應症的開發，加上審查中的寵物腫瘤藥物GWA103（思沛康注射液）有機會取證挹注業績，對今年整體營運展望抱持樂觀。