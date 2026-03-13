職感心教練／接受差異 協作成功關鍵

筆者曾出差至巴西北部的亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus），此地是由黑河（RioNegro）與索利蒙伊斯河（Rio Solimões╱黃河）匯集。因為水溫、流速、酸鹼度與密度不同，在交會處有長達六公里黑黃分明，形成著名的「兩河交匯（Meeting of Waters）」奇觀。

這種「必須會合，卻界線分明」的情境，正像極了職場與文化場域。每位工作者、每個部門，乃至跨國專案合作，都帶著不同的目標、專業、KPI、個性與文化背景。彼此本質上原本就不同，但我們常忽略這些差異，反而理所當然地以為對方應該跟我一樣。

當你接觸新事物、成員、組織，甚至進入跨文化合作時，你是否真正看見彼此的差異，並容許它存在？你願意先暫停「要求一致」，改為「理解並接受差異」嗎？

如果要做到這一步，下一次在會議或合作中，你最想先調整的是，你的期待、溝通方式，還是你對對方的解讀？

其實這二條原本互不隸屬的河流，最終它們還是融合在一起，而形成了著名的亞馬遜河（Amazon River）。問題是，它們在什麼時候與情況之下才會相容在一起？

即使一開始在互相衝撞之下壁壘分明，但透過自然產生的渦流、漸漸地冷水逐漸被暖化、彼此的酸鹼值（pH）慢慢趨於一致、微生物群落開始交換…，最終才合而為一。

這個現象，也像是在職場上跨部門、跨文化合作的過程，從一開始因不了解所造成的衝突，歷經一段時間的磨合，逐步培養合作上的默契，最終建立一套新的溝通與作業流程。

而你該有的作為，首先需要定義共同目標（匯流成亞馬遜河）。將眼前只見到對方的不同，把目光放遠，從原本放在人身上的焦點，重新聚焦在大家未來需要共同完成的任務上。

再來承認彼此差異（黑河與黃河）的存在。溝通不是在於誰對誰錯，而是理解彼此、尊重與承認對方存在的價值，不強求一開始便要你我一致，而是允許差異存在的現實。

而合作的本質，就是把「差異」（溫度、酸鹼度、流速、密度）轉換成可協作的行動。雙方怎麼對接、怎麼回報、怎麼決策。例如，角色與責任的定義、工作時程的安排、溝通語氣的調整、決策與回饋流程的規劃，與資源的運用等。

真正有效的跨部門、跨文化的整合，不會發生在宣布合作的那一刻，而是透過後續運作的流程、決策與回饋之中，逐步調整完成。

（作者是科技公司專案管理部門資深處長、職涯成長與跨文化領域教練）