行銷策略／滿足心價比 衝高市占率

心占率（Mind Share）由股神巴菲特所提出，意指在提及產品或服務時，被優先聯想或記憶起的品牌。這片存在於心中的無形市場，除了反應消費者對品牌的認同情緒之外，更能影響其購買決策，變現為實質的市場占有率。

例如IBM的「Think Different（不同凡想）」、Nike的「Just Do It（做就對了）」，都因為品牌印象的深植人心，長期支撐實體市場的競爭優勢。2025年，蘋果以20%市占率穩居手機龍頭，再再證明要有市占率、先有心占率。

當消費市場的主導力量位移至MZ世代（1981~1996年出生的千禧世代＋1997~2010年出生的Z世代），這群占全球人口近50%的數位原住民，已成為企業行銷新戰場。比起傳統理性的性價比（CP值），MZ世代還在乎另外一個非理性的重點——心價比。

對MZ世代而言，喜歡、療癒、幸福、驚喜、憧憬等心靈情緒，都是值得購買甚至是溢價購買商品的原因。那麼如何藉由心價比創造心占率？我們看看二個「心攻略」的戰術案例：

案例一、來自未來的可口可樂Y3000

「西元3000年的可口可樂，會是什麼滋味？」消息一出、立刻吸聚全球媒體與MZ世代眼球。

2023年9月，可口可樂調查世界各地消費者，對西元3000年後可樂的想像，推出與AI共同調製的口味及瓶身「Y3000」。

全球首款以AI技術調製而成的可樂，讓消費者能夠用舌尖接觸AI、用味蕾探索未來，品牌全球戰略高級總監OanaVlad表示：「我們想為粉絲創造意想不到的神奇時刻，借助AI技術帶來未來可樂的想像滋味。」

Y3000好喝嗎？這不是重點，重點是消費者覺得正在實現一場夢想。「共創未來」的體驗價值，就是刺激交感神經、分泌多巴胺的攻心高招。

案例二、AI認證的亨氏番茄醬

有則膾炙人口的廣告：「畫出你心中的番茄醬」，結果來自各國消費者所畫出的，都是亨氏（Heinz）番茄醬。

當這則廣告遇見AI，輸入「番茄醬」的指令，AI生成出的畫面，竟然也是亨氏外觀的番茄醬！接著再輸入奇特的指令，例如「文藝復興番茄醬」、「印象派番茄醬」、「街頭藝術番茄醬」…，瓶身外觀依然都是亨氏。

1869年創立的Heinz，一直積極參與新世代族群的對話。例如發現年輕人喜歡混搭醬料，於是在Twitter發起番茄醬混和美乃滋的投票，短短幾天就獲得93萬個回應，大家千呼萬喚，終於讓「Mayochup」醬料誕生。又或是配合史瑞克電影的熱潮，推出綠色番茄醬等。

一連串嘉年華式的行銷操作，讓全世界的消費者及AI都記住了，可以和你一起創新搞怪的番茄醬「IthastobeHeinz（只能是亨氏）」。

可口可樂與亨氏番茄醬的案例，說明了要進駐MZ新消費世代的心中，行銷策略請思考三個推陳出新的「心攻略」：

一、不要單向溝通，更要在社群中激活「互動對話」。二、不要只把AI當工具，更要讓AI成為「攻新/攻心助力」。三、不要閉門造車，更要串聯消費者一起「共創未來」。

要吸金、先吸睛；要有市占率、先有心占率。面對消費市場的新世代，品牌不再只是單純的識別符號，更是承載心占率的價值符號。誰能擁有心攻略、滿足心價比，誰就能在新世代的心市場中，開創新市場版圖。

（作者是逢甲大學行銷系兼任教授、podcaster）