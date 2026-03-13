顯而立見／有人味的文章 最用心

每天早上打開手機搜尋資料，十篇文章裡可能有一半都是機器寫的。看起來好像很多資訊，但讀完後腦子依然空虛，好像吃了一碗沒味道的泡麵。這種東西沒有營養，也一點都不好吃。吃完可能還會後悔自己吃了這一餐。

根據一份最近的研究報告，現在網路上超過一半的新內容不是人寫的。這個現象本身並不特別驚人，真正讓人不安的是，我們開始被迫習慣那些沒有靈魂的文字充斥在我們的生活中。好像這個時代，寫文章變得很容易，按幾個鍵就能生出一篇，既不用想，也不用感覺。

事實上，很多網站為了衝流量，整天以自動化流程在生成文章。人類根本不需要介入，就可以不斷地產出一大堆文章。於是整個網路看起來很熱鬧，其實像一個被垃圾資料塞滿的房間，就只有四個字「臭不可聞」。

但如果仔細看那個研究報告，真正排在搜尋結果前面的文章，八成還是人寫的。那是因為人有猶豫，有思考，有自己的語氣。這些不完美的地方，反而讓文字更有味道。

機器寫的文章就好像像塑膠花，看起來漂亮卻沒有香味，久了就像殭屍一樣，讓人家看著可怕、噁心。

我想這是因為AI它懂句子該怎麼組，但不懂一個人在深夜寫字時的那份真實。

其實這也不能全怪科技。它只是學會了迎合我們。我們想要快的內容，短的知識，輕鬆的閱讀，所以世界就變成現在這樣。問題不是科技太強，而是人類太急。

真正的改變要從自己開始。要願意慢下來，好好讀一段真的文字，好好寫一段有感覺的句子。

現在的寫作愈來愈像合作。提出自己的框架，講出自己的想法，再用AI去調整錯字，優化結構。

這樣的內容往往比較真誠。因為人的靈魂還是在裡面。工具可以幫忙，但語氣、情感和故事還是得靠人。寫作不只是把字放上去，而是需放進一點自己的觀點跟批判。

我覺得最重要的事，是學會分辨什麼是聲音，什麼是噪音。

世界上有太多順得完美的文字，卻沒有人味。語言的價值不在句子通不通，而在它有沒有帶著人的心意。未來能留下痕跡的作品，不是那些完美無缺的文章，而是那些真誠又有點笨拙的話。

所以，這才是寫作最好的時代，當AI生成的文章充斥在網路上的時候，反而有人的觀點故事的文章，一個親自寫出來的文章，可以吸引人的目光。

文字變得太容易的時候，其中蘊含的人情反而變得珍貴。或許我們不用排斥科技，只要記得一件事：寫東西是為了讓別人懂你，也讓自己被記得。因為只有人才會在文字裡留下呼吸的痕跡。（作者是潮網科技產品策略長）