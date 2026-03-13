老園丁耕讀筆記／從蘋果到輝達世代 台鏈韌性 孕育新契機

春節前的尾牙季餐敘，國內科技業高層熱議的話題，不是景氣或訂單，而是派翠克．麥奇新書《蘋果在中國》的讀後感。曾親身置身蘋果供應鏈、與蘋果正面交手的企業主，分享的不是書評，而是在高度集中、競爭激烈的供應鏈中求生的經驗。彼此訴苦取暖之餘，話題自然延伸：在AI浪潮與輝達時代成形下，下一步該如何轉身與轉型？

相較之下，新世代經營者雖未親歷蘋果供應鏈的「生存戰」，卻能從書中看到老將們如何在斷鏈與分化常態下果斷抉擇，甚至「壯士斷腕」轉型。這種臨危決斷與快速執行的魄力，不僅令人敬佩，也提醒他們：在更現實且殘酷的商業環境中立足，必須不斷提升新的領導力。

經營現實 逼出轉型勇氣

該書核心揭示，賈伯斯重返蘋果後，以「創新掛帥」為理念，逐步推動深度外包與高度集中供應鏈。面對產品設計日益複雜、工藝要求升高的挑戰，他在2005年左右便意識到，美國本土製造已難以支撐創新，必須依靠外部夥伴來保持彈性與規模。

隨著蘋果推動外包，製造重心轉向日本與台灣；庫克接任後，更以效率、成本與利潤為核心，供應鏈布局日益集中、系統化。

在此背景下，郭台銘率領鴻海（2317）大舉進入中國，打造高度整合、快速回應的製造生態系，不僅滿足蘋果需求，也加速中國製造全面升級，奠定其在全球製造體系中的關鍵地位。

然而，書中亦點出，這條高效之路隱含未被充分察覺的結構性風險。經濟社會學早已提醒，高度威權體制下，中央、地方及區域權力對經濟活動影響深遠。蘋果在忽略這層制度現實的情況下，將自身深度嵌入中國，最終在地緣政治與供應鏈重組壓力下，進退維谷，如同陷入難以抽身的困局。

這種處境讓台灣科技業者特別有感。蘋果以效率與利潤主導供應鏈，壓縮供應商空間，迫使其「有求必應」、承擔不對等風險。

從富士康為切入初代iPhone接受無條件保固，到金屬機殼廠因補助取消而退出，以及AirPods獨家組裝商英業達遭低價取代，這些案例勾勒出現實而殘酷的供應鏈生存圖像。

布局轉向 迎伺服器榮景

但分手未必是失去。台商的韌性，往往在此時孕育新契機。以緯創為例，五年前便察覺在蘋果供應鏈的投入與回報失衡，在2020 年「壯士斷腕」，退出iPhone組裝，轉向布局伺服器。

當2023年AI浪潮席捲、百億元級伺服器需求湧現時，正因及早抽身，緯創才能保有資源彈性，順利卡位新成長曲線，市值隨之大幅成長。

因此，這些經歷過蘋果典範與撤出洗禮的企業主，開始冷靜思考：下一個「輝達世代」該如何應戰。過去單打獨鬥已難為繼，未來競爭不只是技術或成本，更在於「連結」能力。

近期台達電、光寶科、雙鴻、奇鋐等業者以「打群架」方式接單，某種程度回歸傳產「中心廠與衛星廠」協作邏輯，也顯示企業正嘗試打造自己的產業生態系。

同一本書，在不同世代企業主眼中，映照出不同卻互相呼應的景象。老將回顧艱苦奮戰與放手時的釋懷；年輕世代看到願意承擔後果、豁出去的勇氣。

正如海倫．凱勒所說：「當一扇門關上時，另一扇門會為你開啟。」許多企業正是在懂得轉身後，延續生命，甚至讓價值倍增。

《蘋果在中國》給台灣企業的深刻提醒：未來商業不再只是商業。當效率不再是唯一王道，韌性才是穿越不確定時代的關鍵。當合作理由消失、付出不再對等，與其耗盡力氣期待對方，不如改變自己，用雙腳走出新的道路。

