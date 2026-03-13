百貨開門紅 四強樂觀全年 遠百前二月業績增9% SOGO 拚成長10%

受惠於春節長假與連假的效益，百貨業今年以來業績迎來「開門紅」，百貨四強對今年展望抱有高度期待。

遠百（2903）預期2026年業績衝630億元，成長3%，樂觀看待今年景氣消費；遠東SOGO今年全台業績拚年增10%，上看573億元，大巨蛋店全開成今年亮點；新光三越今年業績目標衝千億元，將「四箭齊發」挑戰新高；微風下半年「決戰北車」成重頭戲。

遠百營運長林彰豐昨（12）日表示，在股市表現佳與長假效應的帶動下，今年整體消費氣氛佳，遠百前兩個月的業績已顯著成長9%，展現出強大的成長動能。

面對美伊戰爭開打等地緣政治風險，林彰豐坦言，戰爭初期確實對百貨業績造成衝擊，但隨著市場緊張情緒逐漸鈍化，消費表現轉而與股市連動，特別是台股大漲當天的餐飲業績表現尤為突出。

遠百還有兩項建案在進行中，遠百寶慶店的改建工程已經啟動，最快預計2029年開幕，期望成為西區的新亮點；板橋Tpark園區，商場坪數達上萬坪，完工時間同樣預估於2029年。

遠東SOGO今年營收目標為573億元、年增一成。將開幕的Garden City備受矚目，預估今年營業額上看76億元，全館全面營運後將挑戰百億元規模，推升集團營收上看600億元，成為未來三年最關鍵成長引擎。

新光三越今年營運定調「穩健致遠」，以「實體通路、數位體驗、生態圈及永續治理」四箭齊發，期望2026年能重返成長軌道，目標往千億元邁進。

實體通路上，新光三越春季以來已在全台北中南各店引進近百家新櫃、快閃店，今年更計畫進行超過15項的店鋪改裝；線上方面，新光三越的會員數量約達450萬人，而金卡會員已超過1.1萬人，貢獻近兩成業績占比。今年將加強推動「SKM Points、SKM、Pay、SKM Media」三大利器，並串聯更多零售通路，進一步拓展旅遊與生活服務領域。

微風集團去年業績約為355.3億元，業績成長3%，今年將持續成長。微風今年重點放在下半年北車商場的經營權上，更喊出「決戰北車，勢在必得」的口號。