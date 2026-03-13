快訊

百貨開門紅 四強樂觀全年 遠百前二月業績增9% SOGO 拚成長10%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

受惠於春節長假與連假的效益，百貨業今年以來業績迎來「開門紅」，百貨四強對今年展望抱有高度期待。

遠百（2903）預期2026年業績衝630億元，成長3%，樂觀看待今年景氣消費；遠東SOGO今年全台業績拚年增10%，上看573億元，大巨蛋店全開成今年亮點；新光三越今年業績目標衝千億元，將「四箭齊發」挑戰新高；微風下半年「決戰北車」成重頭戲。

遠百營運長林彰豐昨（12）日表示，在股市表現佳與長假效應的帶動下，今年整體消費氣氛佳，遠百前兩個月的業績已顯著成長9%，展現出強大的成長動能。

面對美伊戰爭開打等地緣政治風險，林彰豐坦言，戰爭初期確實對百貨業績造成衝擊，但隨著市場緊張情緒逐漸鈍化，消費表現轉而與股市連動，特別是台股大漲當天的餐飲業績表現尤為突出。

遠百還有兩項建案在進行中，遠百寶慶店的改建工程已經啟動，最快預計2029年開幕，期望成為西區的新亮點；板橋Tpark園區，商場坪數達上萬坪，完工時間同樣預估於2029年。

遠東SOGO今年營收目標為573億元、年增一成。將開幕的Garden City備受矚目，預估今年營業額上看76億元，全館全面營運後將挑戰百億元規模，推升集團營收上看600億元，成為未來三年最關鍵成長引擎。

新光三越今年營運定調「穩健致遠」，以「實體通路、數位體驗、生態圈及永續治理」四箭齊發，期望2026年能重返成長軌道，目標往千億元邁進。

實體通路上，新光三越春季以來已在全台北中南各店引進近百家新櫃、快閃店，今年更計畫進行超過15項的店鋪改裝；線上方面，新光三越的會員數量約達450萬人，而金卡會員已超過1.1萬人，貢獻近兩成業績占比。今年將加強推動「SKM Points、SKM、Pay、SKM Media」三大利器，並串聯更多零售通路，進一步拓展旅遊與生活服務領域。

微風集團去年業績約為355.3億元，業績成長3%，今年將持續成長。微風今年重點放在下半年北車商場的經營權上，更喊出「決戰北車，勢在必得」的口號。

遠百 業績 地緣政治風險

台塑集團轉型 訂五年計畫…四大公司規劃113項專案

台塑集團啟動五年轉型計畫。總裁吳嘉昭昨（12）日表示，自2023年起受到中國大陸及全球其他地區新增石化產能影響，產業景氣明顯回落。台塑集團四大公司已規劃2030年共有113項轉型專案，預估到2030年可帶來約386億元的效益。

中東衝突升溫 部分訂單改至東南亞生產 成衣雙雄：轉單效應來了

中東地緣政治衝突升溫，全球紡織成衣供應鏈再度出現調整跡象。成衣雙雄聚陽、儒鴻均指出，近期國際局勢變動已促使品牌客戶重新評估產地布局，部分原先規劃在中東或周邊地區生產的訂單，開始轉向其他生產基地，亞洲紡織供應鏈也開始感受到轉單效應。

成衣供應鏈面臨降價壓力

在全球關稅政策與成本壓力升高下，品牌商也透過「議價」方式，將部分成本轉嫁至供應鏈。聚陽總經理周心鵬指出，今年第2季起品牌客戶議價力道明顯加大，不少客戶重新談判價格，供應鏈普遍面臨降價壓力。

老園丁耕讀筆記／從蘋果到輝達世代 台鏈韌性 孕育新契機

春節前的尾牙季餐敘，國內科技業高層熱議的話題，不是景氣或訂單，而是派翠克．麥奇新書《蘋果在中國》的讀後感。曾親身置身蘋果供應鏈、與蘋果正面交手的企業主，分享的不是書評，而是在高度集中、競爭激烈的供應鏈中求生的經驗。彼此訴苦取暖之餘，話題自然延伸：在AI浪潮與輝達時代成形下，下一步該如何轉身與轉型？

顯而立見／有人味的文章 最用心

每天早上打開手機搜尋資料，十篇文章裡可能有一半都是機器寫的。看起來好像很多資訊，但讀完後腦子依然空虛，好像吃了一碗沒味道的泡麵。這種東西沒有營養，也一點都不好吃。吃完可能還會後悔自己吃了這一餐。

