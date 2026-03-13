快訊

成衣供應鏈面臨降價壓力

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

在全球關稅政策與成本壓力升高下，品牌商也透過「議價」方式，將部分成本轉嫁至供應鏈。聚陽（1477）總經理周心鵬指出，今年第2季起品牌客戶議價力道明顯加大，不少客戶重新談判價格，供應鏈普遍面臨降價壓力。

周心鵬表示，去年對等關稅政策上路初期，產業鏈對政策變化仍在適應階段，部分關稅成本由品牌與供應商協商分攤。不過這種過渡性做法在今年第1季後逐漸消失，品牌端開始回到市場機制，透過重新議價方式調整採購價格。

他指出，從第2季起客戶議價頻率明顯增加，部分品牌甚至以既有款式為基礎要求降價，希望將關稅成本部分轉嫁至供應鏈，成衣廠在接單時需面對更高的價格談判壓力。

此外，近期品牌客戶下單策略出現變化。董事長周理平表示，目前客戶整體下單態度較為保守，過去疫情後逐步恢復的長單模式，也開始轉為分批下單的短單結構，市場觀望氣氛升溫。

市場同時關注荷莫茲海峽可能出現運輸受阻的風險，不過，周理平指出，成衣產業主要客戶仍以歐美與日本品牌為主，出口至中東市場的比重極低，即使海峽運輸出現變數，對成衣廠出貨船期的直接影響十分有限。目前更關注的是能源價格的連鎖效應。

相關新聞

台塑集團轉型 訂五年計畫…四大公司規劃113項專案

台塑集團啟動五年轉型計畫。總裁吳嘉昭昨（12）日表示，自2023年起受到中國大陸及全球其他地區新增石化產能影響，產業景氣明顯回落。台塑集團四大公司已規劃2030年共有113項轉型專案，預估到2030年可帶來約386億元的效益。

中東衝突升溫 部分訂單改至東南亞生產 成衣雙雄：轉單效應來了

中東地緣政治衝突升溫，全球紡織成衣供應鏈再度出現調整跡象。成衣雙雄聚陽、儒鴻均指出，近期國際局勢變動已促使品牌客戶重新評估產地布局，部分原先規劃在中東或周邊地區生產的訂單，開始轉向其他生產基地，亞洲紡織供應鏈也開始感受到轉單效應。

百貨開門紅 四強樂觀全年 遠百前二月業績增9% SOGO 拚成長10%

受惠於春節長假與連假的效益，百貨業今年以來業績迎來「開門紅」，百貨四強對今年展望抱有高度期待。

老園丁耕讀筆記／從蘋果到輝達世代 台鏈韌性 孕育新契機

春節前的尾牙季餐敘，國內科技業高層熱議的話題，不是景氣或訂單，而是派翠克．麥奇新書《蘋果在中國》的讀後感。曾親身置身蘋果供應鏈、與蘋果正面交手的企業主，分享的不是書評，而是在高度集中、競爭激烈的供應鏈中求生的經驗。彼此訴苦取暖之餘，話題自然延伸：在AI浪潮與輝達時代成形下，下一步該如何轉身與轉型？

顯而立見／有人味的文章 最用心

每天早上打開手機搜尋資料，十篇文章裡可能有一半都是機器寫的。看起來好像很多資訊，但讀完後腦子依然空虛，好像吃了一碗沒味道的泡麵。這種東西沒有營養，也一點都不好吃。吃完可能還會後悔自己吃了這一餐。

