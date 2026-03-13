成衣供應鏈面臨降價壓力

在全球關稅政策與成本壓力升高下，品牌商也透過「議價」方式，將部分成本轉嫁至供應鏈。聚陽（1477）總經理周心鵬指出，今年第2季起品牌客戶議價力道明顯加大，不少客戶重新談判價格，供應鏈普遍面臨降價壓力。

周心鵬表示，去年對等關稅政策上路初期，產業鏈對政策變化仍在適應階段，部分關稅成本由品牌與供應商協商分攤。不過這種過渡性做法在今年第1季後逐漸消失，品牌端開始回到市場機制，透過重新議價方式調整採購價格。

他指出，從第2季起客戶議價頻率明顯增加，部分品牌甚至以既有款式為基礎要求降價，希望將關稅成本部分轉嫁至供應鏈，成衣廠在接單時需面對更高的價格談判壓力。

此外，近期品牌客戶下單策略出現變化。董事長周理平表示，目前客戶整體下單態度較為保守，過去疫情後逐步恢復的長單模式，也開始轉為分批下單的短單結構，市場觀望氣氛升溫。

市場同時關注荷莫茲海峽可能出現運輸受阻的風險，不過，周理平指出，成衣產業主要客戶仍以歐美與日本品牌為主，出口至中東市場的比重極低，即使海峽運輸出現變數，對成衣廠出貨船期的直接影響十分有限。目前更關注的是能源價格的連鎖效應。