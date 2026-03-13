中東衝突升溫 部分訂單改至東南亞生產 成衣雙雄：轉單效應來了

中東地緣政治衝突升溫，全球紡織成衣供應鏈再度出現調整跡象。成衣雙雄聚陽（1477）、儒鴻（1476）均指出，近期國際局勢變動已促使品牌客戶重新評估產地布局，部分原先規劃在中東或周邊地區生產的訂單，開始轉向其他生產基地，亞洲紡織供應鏈也開始感受到轉單效應。

聚陽董事長周理平昨（12）日表示，美伊衝突升高雖然目前尚未對整體成衣景氣造成明顯衝擊，但品牌客戶在下單決策上已轉趨審慎。若戰事時間不長，對產業實際影響仍有限；但若衝突延續超過半年，油價與通膨壓力恐對全球經濟產生連鎖衝擊，進而影響服飾終端需求。

聚陽總經理周心鵬指出，在地緣政治與供應鏈風險升溫下，部分品牌客戶已開始重新檢視產地配置。去年因對等關稅因素，約旦與埃及一度被視為替代產區，不少品牌有意加大布局，但近期因戰爭導致供料與物流風險升高，部分原先規劃在當地生產的訂單，已回頭尋求東南亞產能支援。

聚陽表示，目前確實已開始出現轉單效益，部分品牌將原本規劃交由中東產區供應的訂單，重新轉向東南亞供應鏈。整體來看，這類轉單多屬短期應急調整，後續仍須觀察地緣政治情勢是否持續；若衝突時間拉長，轉單規模則有機會進一步擴大。

為因應全球供應鏈重組趨勢，聚陽近年也持續強化海外產能布局。隨著去年印尼、越南、孟加拉與薩爾瓦多新產能陸續開出，印尼產能占比已突破四成，正式超越越南成為集團最大生產基地。今年聚陽整體產能預計再增加約5%至10%，擴產重心仍以印尼為主，第3、4座新廠預計下半年投產，預期印尼今年產能占比將進一步拉升。

另一方面，儒鴻也觀察到此趨勢。儒鴻指出，近期中東地緣政治衝突已對部分航運船班與運費造成影響，市場也關注是否帶來轉單機會。目前公司自3月起已與客戶洽談，評估承接因區域風險轉出的訂單。