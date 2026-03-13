快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

中東衝突升溫 部分訂單改至東南亞生產 成衣雙雄：轉單效應來了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
成衣業示意圖。圖／AI生成，非新聞現場
成衣業示意圖。圖／AI生成，非新聞現場

中東地緣政治衝突升溫，全球紡織成衣供應鏈再度出現調整跡象。成衣雙雄聚陽（1477）、儒鴻（1476）均指出，近期國際局勢變動已促使品牌客戶重新評估產地布局，部分原先規劃在中東或周邊地區生產的訂單，開始轉向其他生產基地，亞洲紡織供應鏈也開始感受到轉單效應。

聚陽董事長周理平昨（12）日表示，美伊衝突升高雖然目前尚未對整體成衣景氣造成明顯衝擊，但品牌客戶在下單決策上已轉趨審慎。若戰事時間不長，對產業實際影響仍有限；但若衝突延續超過半年，油價與通膨壓力恐對全球經濟產生連鎖衝擊，進而影響服飾終端需求。

聚陽總經理周心鵬指出，在地緣政治與供應鏈風險升溫下，部分品牌客戶已開始重新檢視產地配置。去年因對等關稅因素，約旦與埃及一度被視為替代產區，不少品牌有意加大布局，但近期因戰爭導致供料與物流風險升高，部分原先規劃在當地生產的訂單，已回頭尋求東南亞產能支援。

聚陽表示，目前確實已開始出現轉單效益，部分品牌將原本規劃交由中東產區供應的訂單，重新轉向東南亞供應鏈。整體來看，這類轉單多屬短期應急調整，後續仍須觀察地緣政治情勢是否持續；若衝突時間拉長，轉單規模則有機會進一步擴大。

為因應全球供應鏈重組趨勢，聚陽近年也持續強化海外產能布局。隨著去年印尼、越南、孟加拉與薩爾瓦多新產能陸續開出，印尼產能占比已突破四成，正式超越越南成為集團最大生產基地。今年聚陽整體產能預計再增加約5%至10%，擴產重心仍以印尼為主，第3、4座新廠預計下半年投產，預期印尼今年產能占比將進一步拉升。

另一方面，儒鴻也觀察到此趨勢。儒鴻指出，近期中東地緣政治衝突已對部分航運船班與運費造成影響，市場也關注是否帶來轉單機會。目前公司自3月起已與客戶洽談，評估承接因區域風險轉出的訂單。

儒鴻 供應鏈 印尼

延伸閱讀

聚陽董事長看美伊衝突升溫 品牌下單轉趨審慎、長單轉短單

聚陽看今年中性偏樂觀 營運將重返成長軌道

美伊緊張 台塑郭文筆、台化洪福源都說：大陸石化低價原料優勢將減弱

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

相關新聞

台塑集團轉型 訂五年計畫…四大公司規劃113項專案

台塑集團啟動五年轉型計畫。總裁吳嘉昭昨（12）日表示，自2023年起受到中國大陸及全球其他地區新增石化產能影響，產業景氣明顯回落。台塑集團四大公司已規劃2030年共有113項轉型專案，預估到2030年可帶來約386億元的效益。

中東衝突升溫 部分訂單改至東南亞生產 成衣雙雄：轉單效應來了

中東地緣政治衝突升溫，全球紡織成衣供應鏈再度出現調整跡象。成衣雙雄聚陽、儒鴻均指出，近期國際局勢變動已促使品牌客戶重新評估產地布局，部分原先規劃在中東或周邊地區生產的訂單，開始轉向其他生產基地，亞洲紡織供應鏈也開始感受到轉單效應。

百貨開門紅 四強樂觀全年 遠百前二月業績增9% SOGO 拚成長10%

受惠於春節長假與連假的效益，百貨業今年以來業績迎來「開門紅」，百貨四強對今年展望抱有高度期待。

成衣供應鏈面臨降價壓力

在全球關稅政策與成本壓力升高下，品牌商也透過「議價」方式，將部分成本轉嫁至供應鏈。聚陽總經理周心鵬指出，今年第2季起品牌客戶議價力道明顯加大，不少客戶重新談判價格，供應鏈普遍面臨降價壓力。

老園丁耕讀筆記／從蘋果到輝達世代 台鏈韌性 孕育新契機

春節前的尾牙季餐敘，國內科技業高層熱議的話題，不是景氣或訂單，而是派翠克．麥奇新書《蘋果在中國》的讀後感。曾親身置身蘋果供應鏈、與蘋果正面交手的企業主，分享的不是書評，而是在高度集中、競爭激烈的供應鏈中求生的經驗。彼此訴苦取暖之餘，話題自然延伸：在AI浪潮與輝達時代成形下，下一步該如何轉身與轉型？

顯而立見／有人味的文章 最用心

每天早上打開手機搜尋資料，十篇文章裡可能有一半都是機器寫的。看起來好像很多資訊，但讀完後腦子依然空虛，好像吃了一碗沒味道的泡麵。這種東西沒有營養，也一點都不好吃。吃完可能還會後悔自己吃了這一餐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。