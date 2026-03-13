快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

台塑集團轉型 訂五年計畫…四大公司規劃113項專案

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑集團春酒，出席管理團隊包括台塑化董事長曹明（左起）、台塑董事長郭文筆、台塑集團總裁吳嘉昭、台化董事長洪福源及台塑企業總經理林善志合影。

台塑（1301）集團啟動五年轉型計畫。總裁吳嘉昭昨（12）日表示，自2023年起受到中國大陸及全球其他地區新增石化產能影響，產業景氣明顯回落。台塑集團四大公司已規劃2030年共有113項轉型專案，預估到2030年可帶來約386億元的效益。

台塑集團昨日舉行年度媒體春酒記者會，總裁吳嘉昭與四大公司董事長及總經理共同對外宣示集團轉型決心。

台塑集團轉型效益及展望

吳嘉昭說明，台塑集團轉型分為產品轉型與事業轉型，產品轉型就是以產品高質化為重心，今年高質化產品占比將可達到56.4%，預估差別化產品的利益額可較去年每月增加4.7億元，整個集團四大公司共提報的轉型案件中，事業轉型效益212.8億元、差別化產品效益172.7億元，展現企業全方位轉型的質變與量變。

吳嘉昭表示，台塑企業逐步退出價格競爭激烈的大宗產品市場，轉向具認證門檻及高附加價值的差別化產品。台塑、南亞及台化三家公司差別化產品占比，預計由2025年的54.1%提升至2026年的56.4%，產品結構調整預估將使差別化產品利益較2025年增加約4.7億元。

數位治理方面，台塑企業自2018年推動AI應用，截至2025年累計投資31億元，完成2,145項AI專案，年效益達78億元，其中85%由企業內部自主開發。未來將持續擴大AI應用，目標提升至每年創造300億元效益。

循環經濟方面，麥寮園區自1999年推動相關改善措施以來，累計完成15,908項專案，投資475.7億元，每年創造419.6億元效益，並達成每日節水31.7萬噸、每小時節電39.18萬度及每年減碳約1,473萬噸二氧化碳當量。

台塑公司董事長郭文筆表示，將強化半導體材料與前瞻新材料發展，擴建電子級化學品與關鍵材料產能；南亞公司則聚焦醫材、半導體材料及電力系統新事業，並透過與日東紡等合作強化電子材料供應能力；台化董事長洪福源表示，將推動數位轉型、能源轉型與循環經濟，並開發電子材料及儲能相關產品；台塑化董事長曹明表示，要透過乙烷進口、永續航空燃油（SAF）與燃煤轉燃氣等計畫，提升低碳與高值化布局。

台塑企業表示，未來將持續以轉型為核心戰略，整合AI數位治理、循環經濟與綠能布局，強化跨公司資源整合與物料循環利用，提升企業長期競爭力並邁向永續發展。

