新竹水情綠燈轉黃燈 即日起減壓供水

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部水利署12日召開供水情勢檢討會議，決定新竹地區12日起水情燈號由提醒「綠燈」轉為減壓供水「黃燈」。圖／水利署提供
新竹水情慘亮黃燈！經濟部水利署12日召開供水情勢檢討會議，決定新竹地區12日起水情燈號由提醒「綠燈」轉為減壓供水「黃燈」，即日起成立旱災緊急應變小組，並提報經濟部同步成立緊急應變小組加強因應。

經濟部水利署12日邀集各自來水事業、農田水利署、水庫管理及地方政府等相關單位召開供水情勢檢討會議，雖然3月上旬春雨對農業整田有助益，但為確保5月底前公共用水維持供應，決定自12日起新竹地區由水情提醒綠燈，轉為減壓供水黃燈，即日成立旱災水利署緊急應變小組，並提報經濟部亦同步成立緊急應變小組加強因應。

水利署表示，新竹地區水情黃燈階段，將在23時至翌日5時（離峰時段）實施自來水減壓供水，並停止供應行政機關及國營事業非必要用水。

由台水公司精準調配供水、管控水壓、預佈水車及供水站，減輕高地或管末用戶影響，並請新竹縣政府及新竹市政府開放水資源回收中心放流水，或公共污水處理廠放流水，提供工地、道路清洗等次級用水使用。

因應後續降雨不確定性高，水利署持續推動「多調水、多找水、多省水」等因應作為，在跨區調水方面，目前由桃園石門水庫每日支援17.5萬噸以上，苗栗永和山水庫每日支援5.5萬噸以上，全力穩定新竹地區供水。

在找水方面，除啟用每日可供水3.1萬噸的頭前溪抗旱水井外，亦請農業部持續協助頭前溪灌區節水供灌俾增加水庫水源。經濟部也請產業園區及科學園區廠自主節水。

水利署強調，目前水情已進入枯水期後段關鍵時刻，梅雨季來臨前降雨仍具不確定性，水利署將持續每日監控水情，並滾動檢討各項供水調度及節水措施，審慎應對後續水情變化。

