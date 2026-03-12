聽新聞
房市買氣疲軟 住展風向球2月續亮黃藍燈
代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」發布2月燈號，仍是積弱不振的黃藍燈，分數是33.6分，為2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）實施三級警戒以來單月最低分。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰今天透過新聞稿表示，進入農曆年節，民眾趁假期國外旅遊，建案業者眼見買氣全無，不乏過年全打烊，需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數分數都落在最低級距。
單週平均來客組數、成交組數各為10.9組與0.9組，接近2/3建案出現整個禮拜1戶都賣不掉，或只有個位數賞屋組數紀錄。
他說，值得注意的是，部分新案買氣的個案表現，來自於相對低價，雖然整體議價率依舊在1成內，但已有非市中心新案自主調整房價，回歸區域理性行情；而價格既然修正，使議價較沒討論空間，卻也呈現出買方認同價碼進場。
他舉例，台北市士林區社子地帶新案落至7字頭，新北市板橋區門牌溪崑一帶的5字頭，或桃園市龜山區A7重劃區的4字頭，皆成逆勢亮點。
建商供給面態度明確謹慎，2月預售案量只推出300多億元，與去年民俗月量能相仿，比起1月減少200多億元，指標案為新北市新莊區約80億元案量的廠辦案，其他新案都未達30億元；新成屋市場也僅登場100多戶，與1月差不多。
陳炳辰指出，觀察今年房市推案旺季329檔期，北台灣亮相案量與去年同樣低檔，眼下還有中東戰事干擾，不論是資產族群如企業主，或是以小搏大的投資族群，皆對資金配置具不確定性。在房市信心未見曙光下，對買氣雪上加霜，仍得視央行最新理監事會議，有無因應局勢的寬鬆決策，以判斷後續是「歹戲拖棚」，或有危機化為轉機的機會。
