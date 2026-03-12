聚陽董事長看美伊衝突升溫 品牌下單轉趨審慎、長單轉短單

聚陽（1477）董事長周理平12日表示，近期國際局勢變動，美伊衝突升高，雖然目前尚未對成衣產業景氣造成明顯衝擊，但品牌客戶在下單決策上已出現轉趨審慎的跡象。面對全球經濟不確定性升高，聚陽將持續透過「多元產品、多國產能配置及數位創新能力」三大策略，強化企業營運韌性。

周理平指出，若戰事時間不長，對產業實際影響仍有限；但若衝突延續超過半年，油價上揚與通膨壓力恐將對全球經濟造成衝擊，進而影響終端服飾消費需求。他觀察，目前品牌客戶下單態度已轉趨保守，訂單能見度降低，過去疫情後逐步恢復的長單模式，也開始轉為分批下單的短單結構，市場觀望氣氛明顯升高，平均單價（ASP）亦可能出現小幅下滑。

市場同時關注荷莫茲海峽可能出現運輸受阻的風險。對此周理平表示，成衣產業主要客戶仍以歐美與日本品牌為主，出口至中東市場的比重極低，因此即便海峽運輸出現變數，對國內成衣廠出貨船期的直接影響相對有限。

不過，他也坦言，業界更擔心的是海峽若遭封鎖，可能推升全球油價，除增加生產與運輸成本外，也可能透過通膨壓力影響整體經濟表現，進一步削弱服飾消費力道，導致品牌端下單更加保守。周理平指出，美伊衝突爆發後，市場已明顯感受到客戶下單節奏放緩，顯示產業鏈已提前進入風險控管與觀望階段。

聚陽總經理周心鵬則觀察，儘管中東戰火牽動國際油價與海運情形，但也帶來轉單效應。在地緣政治與供應鏈風險升溫下，部分品牌客戶開始重新檢視產地配置。去年因對等關稅因素，約旦與埃及一度成為替代產區，不少品牌商原先有意加大布局；但近期因戰爭導致供料與物流風險升高，部分原本規劃在當地生產的訂單，又開始回頭尋找東南亞產能支援。

聚陽指出，目前確實已開始出現轉單的效益，若戰爭持續預估轉單會再增加。不過整體來看，這類轉單多屬短期應急調整，後續仍須觀察地緣政治情勢是否延續。

另一個趨勢是，在關稅成本壓力下，品牌客戶今年也對供應鏈提出降價要求。周心鵬指出，去年對等關稅上路初期，由於產業鏈措手不及，部分關稅成本曾由品牌與供應商協商分攤，但這種過渡性做法在今年第1季後已逐步消失。 從第2季起，客戶多改採直接議價方式重新談判價格，整體議價頻率明顯增加。部分品牌甚至以既有款式為基礎要求降價，希望將關稅成本部分轉嫁至供應鏈。

不過，整體而言，他認為，今年營運展望雖然較為中性但偏向樂觀，主要動能來自日系、美系客戶需求成長，加上今年以來匯率較為穩定，此外，歐洲市場也持續開發中。新客戶方面包括電商和高階瑜珈服飾品牌，今年皆可望有不錯的貢獻。