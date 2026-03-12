Uber One「家庭共享」方案上線 外送專法拉高訂單成本

Uber Eats 12日宣布在台灣及全球各國推出Uber One「家庭共享」方案。即日起，Uber One訂閱會員可邀請另一位成人加入家庭帳戶，共享Uber及 Uber Eats跨平台會員專屬優惠與福利，從點餐、生鮮雜貨到Uber 叫車服務全面涵蓋。

立法院年初三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》（外送專法），明確規範外送平台、外送員、合作商家與消費者四方權利義務。Uber Eats指出，先前評估外送專法影響訂單成本，每筆約增加20元，目前可以確定一定會多出營運成本，但還在精算，主要是施行細則尚未公布，最近Uber也送出對未來定型化契約等相關建議，最終影響還在評估。

Uber Eats指出，Uber One「家庭共享」升級主要擴大另一位用戶，原本主訂閱者為家庭成員開立「青少年帳戶」、Uber One「學生七折方案」以及Uber「年長者帳戶」不占用分享「+1」的名額，仍可繼續使用。

2025年，Uber One會員數年增27%，Uber One會員使用Uber App為他人叫車的比率為非會員的 2.3倍，會員更常為家人或親友安排移動需求。Uber Eats指出，這項計畫先在美國市場測試3-4個月，效果不錯，現在在全球44個市場上線。看好台灣是全球少數有雙平台服務的國家，且Uber One訂閱戶使用頻率不錯，預期可擴大用戶範圍。