遠百「美麗購物節」業績挑戰120億元 年增５％

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

遠百「美麗購物節」將於20日至4月17日登場，衝刺春季業績。遠百表示，本次活動將結合多元品牌與高回饋優惠，回饋率直衝15%，目標挑戰母親節檔期業績120億元，成長5%。

遠百表示，在通膨環境與理性消費意識抬頭下，「買得精、算得準」成為當前購物新趨勢。今年以春季美學為概念，結合多元品牌與高回饋優惠，回饋率最高達15%，並以化妝品的回饋為最多。

面對價格上揚的市場環境，遠百表示，將從回饋結構著手，透過滿額贈、加碼禮與銀行分期回饋層層堆疊，放大實質優惠力道，讓消費者在保養升級與換季採購時，都能以更精準的方式完成購物計畫。

回顧今年開年業績，遠百表示，整體消費氛圍顯著回溫，春節業績更是創下新高。受惠於長達 10 天的假期，民眾在安排出國旅遊之餘，也帶動了百貨專櫃的買氣，使今年以來的業績已成長9%。

在科技熱潮的推動下，遠百本次特別看好 AI 相關產品如手機、電腦及家電的表現；與此同時，精品市場也見到輕奢品牌微幅回升，加上表現強勁的歐美化妝保養品與逐年穩定成長的餐飲業種，整體市況相當熱絡。

為吸引消費者，遠百「美麗購物節」祭出化妝品內睡衣單筆3000元送300元、單筆滿1萬加送200元等優惠。此外，針對特定國際精品指定櫃位祭出單櫃滿 1萬元送1,000元的震撼回饋，等同10%的高額利多，對於鎖定精品配件或居家藝術品的客群而言，是極具吸引力的進場時機。

陽明強化競爭力 訂6艘13,000 TEU級新世代LNG雙燃料船

陽明海運（2609）今(12)日召開第411次董事會，因應陽明海運業務推展與現行營運船隊汰舊換新需要，展開新世代船舶布建計畫，並決議以取得6艘13,000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃船為範疇，依內部程序辦理後續作業。

桃機：2026運量成長可期 69天累計旅運量突破千萬人次

桃園國際機場營運動能持續升溫，機場公司12日表示，今(2026)年自1月1日起至3月10日共69天，累計旅運量已達1,001萬人次，相較2025年所需的77天及2019年所需的76天，2026年突破千萬人次時間提前1週左右，顯示今年客運市場成長可期。

美伊緊張 台塑郭文筆、台化洪福源都說：大陸石化低價原料優勢將減弱

中東戰火牽動全球原料供應，台塑（1301）董事長郭文筆12日表示，近期委內瑞拉以及伊朗受到美國制裁與地緣政治衝突影響，原本能低價出口至中國大陸的原油供應受到限制，這兩國輸往大陸的原油約占大陸進口量兩成，這些低價原油來源受到限制後，大陸石化產業取得低價原料的優勢就會減弱，對整個亞洲石化產業而言競爭條件將相對公平，也有助於改善台塑未來的營運環境。

樂迦再生與美國CRO大廠Charles River簽署合作備忘錄 再生醫療邁大步

再生醫療大廠樂迦再生（6891）12日宣布，已於3月10日與美國委託臨床（CRO）大廠Charles River Laboratories簽署合作備忘錄（MOU），雙方未來將在台灣與亞太地區，就細胞製造CMC、分析測試、技術研發以及相關新型療法的研發進行合作。

傳創辦人陸學森欠款失聯 Gogoro：無關營運不評論

民報今天報導，Gogoro創辦人陸學森欠款失聯，做為保人的潤泰集團總裁尹衍樑跨海取證追償新台幣1.5億元。睿能創意Gog...

原油價格飆升 台塑化：會跟進中油價格

美伊戰爭造成中東局勢緊張，能源危機恐爆發，對此，台塑化則強調，會供應充足國內油品，同時也會跟進中油的價格，不會完全反應成本漲幅。

