遠百「美麗購物節」業績挑戰120億元 年增５％

遠百「美麗購物節」將於20日至4月17日登場，衝刺春季業績。遠百表示，本次活動將結合多元品牌與高回饋優惠，回饋率直衝15%，目標挑戰母親節檔期業績120億元，成長5%。

遠百表示，在通膨環境與理性消費意識抬頭下，「買得精、算得準」成為當前購物新趨勢。今年以春季美學為概念，結合多元品牌與高回饋優惠，回饋率最高達15%，並以化妝品的回饋為最多。

面對價格上揚的市場環境，遠百表示，將從回饋結構著手，透過滿額贈、加碼禮與銀行分期回饋層層堆疊，放大實質優惠力道，讓消費者在保養升級與換季採購時，都能以更精準的方式完成購物計畫。

回顧今年開年業績，遠百表示，整體消費氛圍顯著回溫，春節業績更是創下新高。受惠於長達 10 天的假期，民眾在安排出國旅遊之餘，也帶動了百貨專櫃的買氣，使今年以來的業績已成長9%。

在科技熱潮的推動下，遠百本次特別看好 AI 相關產品如手機、電腦及家電的表現；與此同時，精品市場也見到輕奢品牌微幅回升，加上表現強勁的歐美化妝保養品與逐年穩定成長的餐飲業種，整體市況相當熱絡。

為吸引消費者，遠百「美麗購物節」祭出化妝品內睡衣單筆3000元送300元、單筆滿1萬加送200元等優惠。此外，針對特定國際精品指定櫃位祭出單櫃滿 1萬元送1,000元的震撼回饋，等同10%的高額利多，對於鎖定精品配件或居家藝術品的客群而言，是極具吸引力的進場時機。