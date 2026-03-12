快訊

2025年六都、新竹成屋每坪成交均價跌4.75% 前十大房價跌幅區出爐

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。 聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。 聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影

吉家網公布2025年房市年報，房市由多轉空，預售與成屋交易量雙縮急凍，創近十年新低，六都暨新竹縣市成屋房價高檔反轉、每坪成交均價下跌4.75%。

吉家網董事長李同榮分析，當前國內經濟強勁增長8.86%、減緩房價下跌速度，且交屋潮遞增掩蓋實質下跌幅度，股市房市表現脫鉤，K型經濟拉大貧富差距不利剛需，開工量、建照量同步使照量呈死亡交叉，地緣政治緊張影響購屋信心，讓整體房市呈現「價小跌、量急凍」現象。

李同榮指出，整體房市呈現「交易量全面緊縮」與「價格全面下跌」兩大格局，量能部分，由於央行第七波打房效應讓預售與成屋交易量受到嚴重扭曲，2025年全年成屋交易量26萬1,308棟，創自2016年24萬5,396棟以來最低量，市場交易量呈現一波循環比一波低的困境。

價格部分，李同榮分析，房價已自2024第3季最高價反轉為空，成屋平均每坪成交均價跌幅4.75%，六都暨新竹縣市平均房價在2025年正式邁入空頭，且是自2024第4季由中南部領跌開始，其中雙北市抗跌，桃園市、新竹縣市、台南市、高雄市跌幅超過6%，成屋房價表現全面下跌。

吉家網企劃處長莊文樹分析，2025年國內房市呈現「價小跌、量急凍」現象，六都暨新竹縣市房價由2024年第3季高點反轉，若排除跌勢相對明顯的2024年第4季，2025年全年六都暨新竹縣市只跌2.09%。

莊文樹認為，若以2025年全年來看，全年成屋房價跌勢不明顯，主因2025第4季受大量交屋潮影響，拉高整體房價，導致實質跌幅僅約2%。

數據顯示，2025年六都、新竹縣市漲跌幅前10大行政區中，其中前十大成屋漲幅雙北市囊括六名，前十大成屋跌幅雙北市也囊括五名，凸顯雙北市成屋市場強弱分明態勢。

2025年六都暨新竹縣市前十大成屋漲幅區，包括新北市深坑區、台北市中正區、北投區、文山區，新北市新店區、台南市新市區、高雄市前鎭區、橋頭區，台南市仁德區、新北市淡水區。

2014年首季至2025年第4季國內住宅類建築執照、使用執照與開工數表現走勢圖。吉家網提供
2014年首季至2025年第4季國內住宅類建築執照、使用執照與開工數表現走勢圖。吉家網提供

2018年首季至2025年第4季六都、新竹縣市季均價與政策打房關係變動圖。吉家網提供
2018年首季至2025年第4季六都、新竹縣市季均價與政策打房關係變動圖。吉家網提供

1987~2025年台灣股市與台北市房價漲跌對比圖。吉家網提供
1987~2025年台灣股市與台北市房價漲跌對比圖。吉家網提供

房價 房市 地緣政治

陽明強化競爭力 訂6艘13,000 TEU級新世代LNG雙燃料船

陽明海運（2609）今(12)日召開第411次董事會，因應陽明海運業務推展與現行營運船隊汰舊換新需要，展開新世代船舶布建計畫，並決議以取得6艘13,000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃船為範疇，依內部程序辦理後續作業。

桃機：2026運量成長可期 69天累計旅運量突破千萬人次

桃園國際機場營運動能持續升溫，機場公司12日表示，今(2026)年自1月1日起至3月10日共69天，累計旅運量已達1,001萬人次，相較2025年所需的77天及2019年所需的76天，2026年突破千萬人次時間提前1週左右，顯示今年客運市場成長可期。

美伊緊張 台塑郭文筆、台化洪福源都說：大陸石化低價原料優勢將減弱

中東戰火牽動全球原料供應，台塑（1301）董事長郭文筆12日表示，近期委內瑞拉以及伊朗受到美國制裁與地緣政治衝突影響，原本能低價出口至中國大陸的原油供應受到限制，這兩國輸往大陸的原油約占大陸進口量兩成，這些低價原油來源受到限制後，大陸石化產業取得低價原料的優勢就會減弱，對整個亞洲石化產業而言競爭條件將相對公平，也有助於改善台塑未來的營運環境。

樂迦再生與美國CRO大廠Charles River簽署合作備忘錄 再生醫療邁大步

再生醫療大廠樂迦再生（6891）12日宣布，已於3月10日與美國委託臨床（CRO）大廠Charles River Laboratories簽署合作備忘錄（MOU），雙方未來將在台灣與亞太地區，就細胞製造CMC、分析測試、技術研發以及相關新型療法的研發進行合作。

傳創辦人陸學森欠款失聯 Gogoro：無關營運不評論

民報今天報導，Gogoro創辦人陸學森欠款失聯，做為保人的潤泰集團總裁尹衍樑跨海取證追償新台幣1.5億元。睿能創意Gog...

原油價格飆升 台塑化：會跟進中油價格

美伊戰爭造成中東局勢緊張，能源危機恐爆發，對此，台塑化則強調，會供應充足國內油品，同時也會跟進中油的價格，不會完全反應成本漲幅。

