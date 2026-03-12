2025年六都、新竹成屋每坪成交均價跌4.75% 前十大房價跌幅區出爐

吉家網公布2025年房市年報，房市由多轉空，預售與成屋交易量雙縮急凍，創近十年新低，六都暨新竹縣市成屋房價高檔反轉、每坪成交均價下跌4.75%。

吉家網董事長李同榮分析，當前國內經濟強勁增長8.86%、減緩房價下跌速度，且交屋潮遞增掩蓋實質下跌幅度，股市房市表現脫鉤，K型經濟拉大貧富差距不利剛需，開工量、建照量同步使照量呈死亡交叉，地緣政治緊張影響購屋信心，讓整體房市呈現「價小跌、量急凍」現象。

李同榮指出，整體房市呈現「交易量全面緊縮」與「價格全面下跌」兩大格局，量能部分，由於央行第七波打房效應讓預售與成屋交易量受到嚴重扭曲，2025年全年成屋交易量26萬1,308棟，創自2016年24萬5,396棟以來最低量，市場交易量呈現一波循環比一波低的困境。

價格部分，李同榮分析，房價已自2024第3季最高價反轉為空，成屋平均每坪成交均價跌幅4.75%，六都暨新竹縣市平均房價在2025年正式邁入空頭，且是自2024第4季由中南部領跌開始，其中雙北市抗跌，桃園市、新竹縣市、台南市、高雄市跌幅超過6%，成屋房價表現全面下跌。

吉家網企劃處長莊文樹分析，2025年國內房市呈現「價小跌、量急凍」現象，六都暨新竹縣市房價由2024年第3季高點反轉，若排除跌勢相對明顯的2024年第4季，2025年全年六都暨新竹縣市只跌2.09%。

莊文樹認為，若以2025年全年來看，全年成屋房價跌勢不明顯，主因2025第4季受大量交屋潮影響，拉高整體房價，導致實質跌幅僅約2%。

數據顯示，2025年六都、新竹縣市漲跌幅前10大行政區中，其中前十大成屋漲幅雙北市囊括六名，前十大成屋跌幅雙北市也囊括五名，凸顯雙北市成屋市場強弱分明態勢。

2025年六都暨新竹縣市前十大成屋漲幅區，包括新北市深坑區、台北市中正區、北投區、文山區，新北市新店區、台南市新市區、高雄市前鎭區、橋頭區，台南市仁德區、新北市淡水區。

2014年首季至2025年第4季國內住宅類建築執照、使用執照與開工數表現走勢圖。吉家網提供

2018年首季至2025年第4季六都、新竹縣市季均價與政策打房關係變動圖。吉家網提供