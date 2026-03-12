快訊

易威生醫以股份轉換方式併購健亞生技

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
易威生醫董事長林輸飛、健亞董事長陳正今天宣布兩家公司將整併。記者謝柏宏／攝影
易威生醫董事長林輸飛、健亞董事長陳正今天宣布兩家公司將整併。記者謝柏宏／攝影

易威（1799）生醫宣布以股份轉換方式併購健亞（4130）生技，台灣研發製造與美國市場整合布局全球醫藥市場。

因應產業發展及地緣經濟趨勢，並為強化競爭力、擴大經營版圖及推動資源有效整合，易威生醫科技股份有限公司（下稱「易威生醫」）與健亞生物科技股份有限公司（下稱「健亞」）於12日分別召開董事會，決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由易威生醫以發行新股為對價取得健亞百分之百股權。

本次股份轉換之換股比例為健亞每１股普通股可換得易威生醫新發行普通股０.９０９股。雙方預計於１１５年４月２２日召開股東常會討論本案，俟股東會決議通過並取得相關主管機關核准後完成股份轉換程序。股份轉換完成後，健亞將成為易威生醫１００％持股之子公司，並依相關規定申請終止上櫃及停止公開發行。

易威生醫專注於困難學名藥及新藥開發，並於美國紐澤西州設立符合ｃＧＭＰ標準之藥品製造工廠，多項藥品已取得美國ＦＤＡ藥證並成功於美國市場上市銷售，同時持續自行及與跨國藥廠合作開發５０５（ｂ）（２）新藥，具備完整的研發、製造與市場拓展能力。健亞則具備台灣在地的研發與製造能量，也具備亞洲各國及澳洲等地臨床法規之藥品開發經驗，長期為國際藥廠提供委託開發與製造服務，是台灣生技產業具代表性的在地整合型企業。

透過本次股份轉換，雙方可結合各自於研發、生產及市場拓展方面的優勢，形成互補效益。健亞在研發與製造端的基礎，結合易威生醫於美國市場的產品開發與美國之商業化能力，可望進一步提升產品擴大國際市場布局。在全球醫藥產業持續整合與供應鏈重組的趨勢下，本次整合亦有助於建立「台灣研發奥製造入美國市場」的跨區域合作模式，提升產品國際競爭力，並強化台灣生技產業於全球醫藥供應鏈中的能見度。

健亞董事長陳正表示，透過雙方整合，健亞既有之特色學名藥產品（包含口服奥針劑）將可加遠拓展至美國市場。同時，健亞開發中的品牌新藥ＰＭＲ在未未來取得美國ＦＤＡ核准後，亦可結合易威生醫於美國在地製造與市場資源，縮短供應鏈並提升市場競爭力。更期望能在台美經貿合作的框架下讓雙方發揮獨特之優勢，搶占商機，為股東創造持續性之長期價值。

易威生醫董事長林輸飛亦表示，「基於醫藥產業全球化及資源整合之趨勢，我們認為與健亞之合作能達到『跨區域整合』及『價值鏈階同』之核心策略目標。由於雙方皆具備高度互補之專業求，本次股份轉換完成後，將重點整合雙方之研發資源、生產能力及市場通路，新與國際市場拓展，創造長期企業價值」。

