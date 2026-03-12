快訊

陽明強化競爭力 訂6艘13,000 TEU級新世代LNG雙燃料船

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

陽明海運（2609）今(12)日召開第411次董事會，因應陽明海運業務推展與現行營運船隊汰舊換新需要，展開新世代船舶布建計畫，並決議以取得6艘13,000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃船為範疇，依內部程序辦理後續作業。

陽明海運以提供客戶完善及高效率之全球運輸服務為核心，力求營業規模與全球經貿發展同步成長，並以2032年建構124艘之營運船隊，總運力規模達125萬TEU，在貨櫃運輸本業市占率可提升至全球3.0%-3.5%為目標。

因應中長期目標落實與業務穩健發展需要，陽明海運持續提升船隊競爭力與優化航線布局，本次展開符合新世代市場主流船型規劃，汰換現行營運中即將屆齡或長租屆期之4,250 TEU至6,500 TEU級貨櫃船，以強化核心航線營運優勢；13,000 TEU級新世代貨櫃船預計可與本公司萬TEU級船隊作為越洋航線主力匹配船型，兼具規模經濟及亞洲往返北美東西岸、南美、地中海等航線配置彈性。

新世代貨櫃船之節能技術設計，除具備減少油耗與降低溫室氣體排放效益外，本次新建船舶亦將採LNG雙燃料設置，以落實陽明海運逐步降低營運碳強度之規劃，並於邁向淨零碳排過渡時期，務實採取成熟且具經濟性LNG作為替代燃料。陽明海運LNG雙燃料船隊自2026年起將陸續交付，未來將有效提升陽明海運低碳船舶比重，強化綠色競爭優勢。

在全球供應鏈重組與市場不確定經營環境中，陽明海運持續以穩健發展貨櫃運輸本業、強化營運韌性為目標，藉由新船布建逐步展開，可達船隊年輕化，呼應氣候變遷趨勢之減排需要，更有助陽明海運實踐提供客戶全面、高效運輸服務之承諾。

桃機：2026運量成長可期 69天累計旅運量突破千萬人次

桃園國際機場營運動能持續升溫，機場公司12日表示，今(2026)年自1月1日起至3月10日共69天，累計旅運量已達1,001萬人次，相較2025年所需的77天及2019年所需的76天，2026年突破千萬人次時間提前1週左右，顯示今年客運市場成長可期。

美伊緊張 台塑郭文筆、台化洪福源都說：大陸石化低價原料優勢將減弱

中東戰火牽動全球原料供應，台塑（1301）董事長郭文筆12日表示，近期委內瑞拉以及伊朗受到美國制裁與地緣政治衝突影響，原本能低價出口至中國大陸的原油供應受到限制，這兩國輸往大陸的原油約占大陸進口量兩成，這些低價原油來源受到限制後，大陸石化產業取得低價原料的優勢就會減弱，對整個亞洲石化產業而言競爭條件將相對公平，也有助於改善台塑未來的營運環境。

樂迦再生與美國CRO大廠Charles River簽署合作備忘錄 再生醫療邁大步

再生醫療大廠樂迦再生（6891）12日宣布，已於3月10日與美國委託臨床（CRO）大廠Charles River Laboratories簽署合作備忘錄（MOU），雙方未來將在台灣與亞太地區，就細胞製造CMC、分析測試、技術研發以及相關新型療法的研發進行合作。

傳創辦人陸學森欠款失聯 Gogoro：無關營運不評論

民報今天報導，Gogoro創辦人陸學森欠款失聯，做為保人的潤泰集團總裁尹衍樑跨海取證追償新台幣1.5億元。睿能創意Gog...

原油價格飆升 台塑化：會跟進中油價格

美伊戰爭造成中東局勢緊張，能源危機恐爆發，對此，台塑化則強調，會供應充足國內油品，同時也會跟進中油的價格，不會完全反應成本漲幅。

