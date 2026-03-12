日本飯店來台挖人！星野集團徵才 應屆畢業赴日工作年薪近百萬

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
星野集團2025年再推出第六個住宿品牌「LUCY（璐西）」，主打山岳度假概念，持續擴大品牌版圖。業者/提供
星野集團2025年再推出第六個住宿品牌「LUCY（璐西）」，主打山岳度假概念，持續擴大品牌版圖。業者/提供

日本飯店業來台搶才。星野集團12日宣布，將於5月9日在台北舉辦2026年度徵才招募說明會，開出大學畢業月薪24萬日圓、年收約450萬日圓條件，以目前匯率換算，約月薪4.8萬元、年薪約90萬元，吸引台灣年輕人赴日發展。隨疫後赴日旅遊熱潮延續，星野集團也指出，2024年旗下規模最大的「星野TOMAMU度假村」台灣旅客入住人數創下歷史新高，也帶動集團持續在台招募人才。

星野集團表示，此次徵才錄取者預計將前往北海道、東北（青森、福島）以及山梨縣八岳地區工作，其中山梨縣設施為首次加入台灣招募計畫。應徵條件為具學士以上學歷，日語能力建議達日本語檢定N1或N2程度，但持N3以上證照者亦可報名，且不限飯店業相關經驗。

在薪資與福利方面，星野集團指出，大學畢業起薪為月薪24萬日圓，約合新台幣4.8萬元；若含一年兩次獎金與每月平均加班30小時計算，年收入約450萬日圓，約新台幣90萬元。公司並以員工30歲時平均年收達500萬日圓為目標，約新台幣100萬元。

休假制度方面，每年休假115天，採周休二日排班制，並包含11天特休；若於4月至9月入社，入社當月即給予10天有薪假。

星野集團自2023年起，每年春季固定在台灣舉辦徵才說明會。公司指出，疫情後旅遊需求快速恢復，加上集團新飯店陸續開業，對人才需求持續增加，因此除了日本國內招募，也持續向海外延攬人才。

目前星野集團在日本國內外經營約70間住宿設施，旗下品牌包括「虹夕諾雅」、「RISONARE」、「界」、「OMO」與「BEB」。2025年再推出第六個住宿品牌「LUCY（璐西）」，主打山岳度假概念，持續擴大品牌版圖。

星野集團指出，旗下「星野TOMAMU度假村」目前共有44名海外員工，其中17人為台灣籍員工。業者觀察，台灣員工具備中、英、日多語言能力與國際視野，在接待不同國籍旅客時具有優勢，因此成為集團海外招募的重要來源。

展望未來，星野集團表示，隨全球據點持續擴張，預估2026年後日本國內與海外設施總數將接近100家，並計畫於2028年進軍北美，在美國打造日式溫泉設施，將日本旅宿文化與服務精神推向國際。

周休二日 日本 北海道

