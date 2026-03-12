中油煉製事業部攜手警廣高雄臺 舉辦「2026空中傳愛，挽袖捐血」活動

為響應社會公益、協助穩定醫療用血需求，中油煉製事業部12日攜手警察廣播電台高雄臺共同發起「空中傳愛，挽袖捐血」大型公益捐血活動，號召企業員工、廣播聽眾及社會大眾踴躍參與，以實際行動挽袖捐血，為醫療前線補充寶貴血液資源，將關懷化為守護生命的力量。

近年來，受到人口結構變化與醫療需求增加影響，醫療院所對血液資源的需求持續存在。中油煉製事業部季存厚執行長表示，一袋血液可能拯救多位病患生命，無論是重大手術、急診醫療、癌症治療或意外事故，都仰賴穩定的血液供應。因此，希望透過企業與媒體的跨界合作，擴大公益影響力，讓更多民眾認識捐血的重要性，並鼓勵民眾將捐血視為一項可長期參與的社會公益行動。

本次活動於上午9點在高雄煉油廠中山堂前廣場盛大展開，由專業醫護團隊協助民眾完成健康評估與捐血流程，確保安全與舒適。活動尚未正式開始，已有不少員工與熱心民眾提早到場排隊，展現對公益行動的高度支持。

警察廣播電台也同步透過節目宣傳與社群平台推廣活動訊息，邀請聽眾朋友加入「熱血行列」。主持人也於節目中呼籲大家「一袋熱血，可能就是另一個家庭的希望」，讓更多聽眾在收聽節目的同時，也願意走出家門、挽袖助人。

活動現場除了捐血服務外，主辦單位也準備了感謝紀念品致贈每位捐血民眾，許多首次參與捐血的民眾表示，在中油與廣播電台的共同號召下，更感受到捐血助人的意義，也希望未來能持續參與。

季存厚執行長接著說，企業的價值不僅在於創造經濟成果，更在於回饋社會、創造正向影響。此次舉辦捐血活動，希望將企業內部的公益文化擴展至社會層面，透過員工帶動家人朋友共同參與，讓「熱血助人」成為一種社會風氣。中油長期關注社會公益議題，未來也將持續投入更多公益行動，結合資源與影響力，為社會帶來更多溫暖與希望，讓善的循環持續在社會中擴散。

警廣方面也表示，媒體不僅是資訊傳播的平台，更是串聯社會善意的重要橋梁。此次與中油合作舉辦捐血活動，希望透過媒體力量放大公益聲量，讓更多人了解捐血的重要性，也期待未來能與更多企業與公益團體合作，推動多元社會關懷行動。

整個捐血活動截至下午5時左右，捐血中心統計有 125人捐血成功，共捐了 182袋（250cc），共捐得 45,500cc血液。